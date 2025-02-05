Μυστήριο καλύπτει την κατάσταση υγείας του κυβερνητικού εταίρου του Τούρκου προέδρου και αρχηγού του υπερεθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι νοσηλεύεται εξαιτίας καρδιολογικού προβλήματος, η είδηση ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται επισήμως.

Ο αντιπολιτευόμενος τηλεοπτικός σταθμός Halk TV μετέδωσε ότι ο 77χρονο Ντεβλέτ Μπαχτσελί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε προερχόμενη από την καρδιά του. Φιλοκυβερνητικοί κύκλοι, όπως και πηγές του κόμματος του, υποστηρίζουν από την άλλη ότι ο Μπαχτσελί δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας και πήγε στο νοσοκομείο για τακτικές εξετάσεις υγείας.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε εγχείρηση καρδιάς.

Χτες, Τρίτη, δεν πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜΗΡ, στην οποία μοναδικός ομιλητής είναι πάντα ο Μπαχτσελί.

Στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, βασικού πολιτικού φορέα των ακροδεξιών Γκρίζων Λύκων, προς έκπληξη των πάντων, είχε καταθέσει πρόταση για αποφυλάκιση του ηγέτη της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, υπό περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση που ο ίδιος ίδρυσε. Ο Οτζαλάν κρατείται φυλακισμένος από το 1999, στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Προποντίδας, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η πρόταση έτυχε της στήριξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πληροφορίες θέλουν τον Οτζαλάν να ετοιμάζεται να κάνει δήλωση για την επίλυση του Κουρδικού, πιθανώς στις 15 Φεβρουαρίου, ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία Μπαχτσελί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.