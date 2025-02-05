Ρούμπιο: Η διεθνής βοήθεια θα συνεχιστεί, αφού επανεξεταστούν οι ανάγκες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στηρίζει προγράμματα διεθνούς βοήθειας αφού επανεξεταστούν οι ανάγκες σε παγκόσμια κλίμακα.

«Τώρα θα πρέπει να δουλέψουμε από τη βάση προς την κορυφή και όχι το αντίστροφο, για να καθορίσουμε ποια προγράμματα θα πρέπει να εξαιρεθούν» είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους, από τη Γουατεμάλα όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε και πάλι την υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) ότι δεν απάντησε στα αιτήματα της κυβέρνησης Τραμπ να αναθεωρήσει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της.

«Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε πιο συντεταγμένα, από τα ψηλά προς τα χαμηλά, αλλά δεν είχαμε συνεργασία» εκ μέρους της USAID, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία αυτή έχει τεθεί υπό την επίβλεψή του.

«Δεν πρόκειται για φιλανθρωπική οργάνωση. Δεν είναι ιδιωτικοί οι πόροι. Είναι χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων. Έχουμε την υποχρέωση να τα δαπανούμε με σύνεση», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας στο εξωτερικό, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, για 90 ημέρες, μέχρι να διαπιστώσει αν η βοήθεια αυτή συνάδει με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του. Όλο το προσωπικό της USAID θα τεθεί σε διοικητική άδεια από την Παρασκευή.

Ο Ίλον Μασκ, στον οποίο ο Τραμπ έχει αναθέσει να περικόψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είχε δηλώσει την Δευτέρα ότι η USAID «θα κλείσει».

Η USAID είναι ανεξάρτητη υπηρεσία που ιδρύθηκε από το Κογκρέσο το 1961 και διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό άνω των 40 δισεκ. δολαρίων για την παροχή ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

