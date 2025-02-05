Η Παμ Μπόντι ορκίστηκε στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατάξει επανεξέταση των υποθέσεων που ασκήθηκαν κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανέλαβαν οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη.

Η Μπόντι ορκίστηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο και σκοπεύει να εκδώσει μια σειρά υπομνημάτων με στόχο τον περιορισμό της πολιτικής χειραγώγησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει τα σχέδιά της.

Θα διατάξει την επανεξέταση ποινικών και αστικών υποθέσεων κατά του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των δύο ομοσπονδιακών υποθέσεων που άσκησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης Μπάιντεν, και θα προειδοποιήσει τους υπαλλήλους ότι θα τιμωρηθούν εάν θέσουν πάνω από την κυβέρνηση Τραμπ τις προσωπικές τους πολιτικές.



Τα υπομνήματα, που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Fox News, αποτελούν μέρος των προγραμματισμένων προσπαθειών για τη διερεύνηση και την αναίρεση νομικών κινήσεων της κυβέρνησης Μπάιντεν, δίνοντας τον τόνο της θητείας της Μπόντι.

Σε ένα σημείωμα, η Μπόντι αναφέρει ότι θα δημιουργήσει μια «Ομάδα Εργασίας για τη χειραγώγηση» προκειμένου να εξετάσει τις νομικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μπάιντεν για τυχόν ενέργειες που παραπέμπουν σε «πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης».



Πηγή: skai.gr

