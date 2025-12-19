Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και λίγη ώρα έχει επιτρέψει τη λήψη των χιλιάδων αρχείων που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν.

Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες πρακτορεία σε όλο τον πλανήτη έχουν αρχίσει την επεξεργασία των αρχείων και των φωτογραφιών.

Στις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφορούν υπάρχει συχνή παρουσία του Μπιλ Κλίντον.

Έχουν καταβληθεί εύλογες προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων, αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωση περί απορρήτου στην κορυφή της ιστοσελίδας όπου δημοσιεύθηκαν τα έγγραφα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι «έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες για τον έλεγχο και την απόκρυψη προσωπικών πληροφοριών» που αφορούν θύματα και άλλα ιδιωτικά πρόσωπα.

Προσθέτει επίσης «Λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών που εμπλέκονται, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται παρ’ όλα αυτά να περιέχει πληροφορίες που εκ παραδρομής περιλαμβάνουν μη δημόσια προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία ή άλλο ευαίσθητο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σεξουαλικής φύσεως».

Πηγή: skai.gr

