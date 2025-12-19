WSJ: Από τα ερείπια στα θέρετρα - Το «Project Sunrise» του Τραμπ για τη «νέα Γάζα»

Πολυτελή θέρετρα δίπλα στη θάλασσα. Σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας. Έξυπνα δίκτυα με τεχνητή νοημοσύνη. Καλώς ήρθατε στο «Project Sunrise», το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ προς ξένες κυβερνήσεις και επενδυτές για να μετατρέψει τα ερείπια της Γάζας σε έναν φουτουριστικό παραθαλάσσιο προορισμό.

Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, μια ομάδα με επικεφαλής τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και τον απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εκπόνησε ένα προσχέδιο για τη μετατροπή της βομβαρδισμένης περιοχής σε μια λαμπερή μητρόπολη. Σε 32 διαφάνειες στο PowerPoint, γεμάτες με εικόνες από ουρανοξύστες, διαγράμματα και πίνακες κόστους, το σχέδιο περιγράφει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να μεταφερθούν οι κάτοικοι της Γάζας από τις σκηνές στα ρετιρέ και από τη φτώχεια στην ευημερία.

Η παρουσίαση φέρει την ένδειξη «ευαίσθητη αλλά μη ταξινομημένη» και δεν αναλύει λεπτομερώς ποιες χώρες ή εταιρείες θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ούτε προσδιορίζει πού ακριβώς θα ζήσουν τα 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Οι ΗΠΑ έχουν δείξει τις διαφάνειες σε υποψήφιες χώρες δωρητές, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των πλούσιων βασιλείων του Κόλπου, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που εξέτασαν το σχέδιο έχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το πόσο ρεαλιστικό είναι. Είναι σκεπτικοί ως προς το αν η Χαμάς θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί, ώστε το σχέδιο να τεθεί σε εφαρμογή, και ακόμη και αν αυτό συμβεί, αν οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να πείσουν τις πλούσιες χώρες να χρηματοδοτήσουν τη μετατροπή ενός επικίνδυνου μεταπολεμικού περιβάλλοντος σε ένα αστικό τοπίο υψηλής τεχνολογίας.

Άλλοι πιστεύουν ότι προσφέρει την πιο λεπτομερή και αισιόδοξη εικόνα μέχρι στιγμής για το πώς θα μπορούσε να είναι η Γάζα αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα και γύριζε σελίδα σε δεκαετίες σύγκρουσης.

«Μπορούν να φτιάξουν όσες διαφάνειες θέλουν», δήλωσε ο Στίβεν Κουκ, ανώτερος ερευνητής για τη Μέση Ανατολή στο think tank Council on Foreign Relations, ο οποίος μόλις ταξίδεψε στο Ισραήλ αλλά δεν είδε το προσχέδιο. «Κανείς στο Ισραήλ δεν πιστεύει ότι θα ξεπεράσουν την τρέχουσα κατάσταση και όλοι είναι εντάξει με αυτό». «Τίποτα δεν θα συμβεί μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Η Χαμάς δεν θα αφοπλιστεί, οπότε τίποτα δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ συνεχίζει να παρακολουθεί τη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο. «Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους μας για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης και τη δημιουργία των βάσεων για μια ειρηνική και ευημερούσα Γάζα».

Σύμφωνα με το πρσχέδιο, το έργο θα κοστίσει συνολικά 112,1 δισ. δολάρια σε διάστημα 10 ετών, αν και οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να λειτουργήσουν ως «άγκυρα», δεσμεύοντας σχεδόν 60 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις και εγγυήσεις για το χρέος για «όλα τα προβλεπόμενα έργα» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Γάζα θα μπορούσε τότε να αυτοχρηματοδοτήσει πολλά έργα κατά τα επόμενα έτη του σχεδίου, σύμφωνα με την πρόταση, και τελικά να αποπληρώσει το χρέος της, καθώς τα έργα θα τροφοδοτήσουν την τοπική βιομηχανία και την ευρύτερη οικονομία.

Ο Κούσνερ, ο Γουίτκοφ, ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέταξαν την πρόταση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ημερών, ανέφεραν στη WSJ αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι έλαβαν πληροφορίες από Ισραηλινούς αξιωματούχους, άτομα του ιδιωτικού τομέα και εργολάβους. Εάν το έργο προχωρήσει, σχεδιάζουν να ενημερώνουν και να αναθεωρούν τα στοιχεία περίπου κάθε δύο χρόνια, καθώς τα έργα εξελίσσονται, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου επιμένουν ότι το να παραμείνει η Γάζα αναξιοποίητη και να αφήνεται να διογκώνεται η ανθρωπιστική κρίση αποτελεί μια πολύ χειρότερη επιλογή, προσθέτοντας πως είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί το όραμα του Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Τα εμπόδια για την ανάπτυξη της περιοχής είναι τεράστια. Μετά από χιλιάδες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, περίπου 10.000 νεκροί βρίσκονται κάτω από 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων. Το έδαφος είναι τοξικό και γεμάτο με βόμβες που δεν έχουν εκραγεί. Οι μαχητές της Χαμάς παραμένουν οχυρωμένοι.

Η πρόταση αναγνωρίζει στη δεύτερη σελίδα, με έντονα κόκκινα γράμματα, ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Εάν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν, οι αξιωματούχοι του Τραμπ δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν το σχέδιο σε εφαρμογή σε δύο μήνες το πολύ.

«Δεν θα πείσετε κανέναν να επενδύσει χρήματα στη Γάζα αν πιστεύουν ότι σε δύο ή τρία χρόνια θα ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τη γενική κατάσταση στην περιοχή.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα βρούμε δωρητές για την προσπάθεια ανασυγκρότησης και για όλη την ανθρωπιστική βοήθεια μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Οι Κούσνερ, Γουίτκοφ και Γκρούενμπαουμ συναντήθηκαν με αξιωματούχους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και το Κατάρ στο Μαϊάμι την Παρασκευή για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένας οδικός χάρτης διάρκειας άνω των 20 ετών δείχνει ότι οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν με την απομάκρυνση των κατεστραμμένων ερειπίων, των βομβών που δεν έχουν εκραγεί και των τούνελ της Χαμάς, ενώ στους κατοίκους θα παρασχεθούν προσωρινά καταλύματα και κινητές κλινικές. Μόλις ολοκληρωθεί η απομάκρυνση, θα ξεκινήσει η κατασκευή μόνιμων κατοικιών, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και θρησκευτικών χώρων. Θα ασφαλτοστρωθούν δρόμοι, θα συνδεθούν ηλεκτροφόρα καλώδια, θα φυτευτούν καλλιέργειες. Μόνο μετά από αυτό θα πραγματοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για πολυτελείς παραθαλάσσιες κατασκευές και σύγχρονους συγκοινωνιακούς κόμβους.

Η ανοικοδόμηση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, ξεκινώντας από το νότο με τη Ράφα και τη Χαν Γιούνις, προχωρώντας στη συνέχεια προς τα βόρεια στα «κεντρικά στρατόπεδα» και, τέλος, στην πρωτεύουσα Γάζα.

Μια διαφάνεια, με τίτλο «Νέα Ράφα», την παρουσιάζει ως την «έδρα της διακυβέρνησης» της Γάζας και τόπο διαμονής για περισσότερους από 500.000 κατοίκους. Αυτοί θα ζουν σε μια πόλη με περισσότερες από 100.000 κατοικίες, 200 ή περισσότερες σχολές, περισσότερες από 75 ιατρικές εγκαταστάσεις και 180 τζαμιά και πολιτιστικά κέντρα.

Τα έξοδα προβλέπεται να μειωθούν καθώς η Γάζα θα αρχίσει να αποφέρει κέρδη κατά τη δεύτερη δεκαετία του σχεδίου. Η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση του 70% της ακτογραμμής της Γάζας από το 10ο έτος και εκτιμά ότι η λαμπερή ριβιέρα θα μπορούσε να αποφέρει μακροπρόθεσμα επενδυτικές αποδόσεις άνω των 55 δισ. δολαρίων.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο Κούσνερ έκανε καριέρα στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, βοηθώντας στη διαχείριση της οικογενειακής αυτοκρατορίας ακινήτων. Αν και συνέβαλε στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την κλίμακα ή την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος που διαμορφώνεται στη Γάζα.

Από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο το 2021, ο Κούσνερ παρουσιάζεται ως επενδυτής σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Ίδρυσε την Affinity Partners, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Μαϊάμι, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 3,5 δισ. δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής.

Η Affinity έχει αποκτήσει μερίδια σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι υποδομές, η ενέργεια και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε εταιρείες όπως μια ισραηλινή ασφαλιστική και εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τεχνολογικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή.

Ο Κούσνερ έχει επίσης εμπλακεί και σε άλλα έργα ακίνητης περιουσίας από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο. Έχει αναλάβει την ανάπτυξη ενός πολυτελούς θέρετρου υψηλού προφίλ στο νησί Sazan της Αλβανίας, με στόχο να το μετατρέψει σε έναν κορυφαίο προορισμό της Μεσογείου.

