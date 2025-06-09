Φάμελλος: Απαράδεκτη η επέμβαση του Ισραήλ στο πλοίο Madleen

Καταδικάζει την επέμβαση του ισραηλινού στρατού στο πλοίο Madleen, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη χειμαζόμενη Γάζα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι «είναι ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της τραγωδίας που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή».
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει ακόμη: «Το Madleen δεν ήταν απειλή. Ήταν μια αναγκαία πράξη αλληλεγγύης. Κι όμως, αντιμετωπίστηκε με όπλα και αυταρχισμό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός δεν είναι τρομοκρατία. Αντίθετα, η σιωπή είναι συνενοχή στο έγκλημα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εγώ προσωπικά, είχαμε ζητήσει την ελεύθερη διέλευση του πλοίου προς τη Γάζα. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην ίδια κατεύθυνση».
Ο πρόεδρος του κόμματος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και επαναλαμβάνει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ: «Σε αντίθεση με την αφωνία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, έχουμε προτείνει δημόσια και στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Παλαιστίνη: Να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία και να επιτευχθεί εκεχειρία.
Να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και υπό την αιγίδα της ΕΕ.
Να αναλάβει η Ελλάδα την πρωτοβουλία διεθνούς Διάσκεψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
Να δρομολογηθεί η επίλυση του Παλαιστινιακού με βάση την απόφαση του ΟΗΕ και τα σύνορα του 1967».
