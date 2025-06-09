Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ξεκίνησε στο Λονδίνο η δίκη των πέντε νεαρών που κατηγορούνται για τη φρικτή δολοφονία του 26χρονου Έλληνα τουρίστα Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα ύστερα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας τον περασμένο Ιούλιο.

Ο άτυχος νεαρός βρίσκονταν στη βρετανική πρωτεύουσα για διακοπές μαζί με δύο φίλους του. Τη νύχτα της 7ης Ιουλίου διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο στο Marylebone και αποχώρησαν λίγο μετά τις 8 το πρωί, επιβιβαζόμενοι σε ταξί με προορισμό το σπίτι ενός φίλου τους στην περιοχή New Cross, όπου και διέμεναν.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ουίλιαμ Έμλιν Τζόουνς, οι πέντε κατηγορούμενοι, ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών, είχαν σταθμεύσει σε κλεμμένο όχημα έξω από το κλαμπ όλη τη νύχτα, περιμένοντας να εντοπίσουν υποψήφιο θύμα για ληστεία. Όταν είδαν τον Αντώνη Αντωνιάδη να φεύγει, τον ακολούθησαν με το αυτοκίνητό τους μέχρι τον προορισμό του, διαδρομή που διήρκεσε πάνω από μισή ώρα.

Κατά την άφιξή του στο σπίτι, και ενώ ένας φίλος του προσπαθούσε να βρει το κλειδί, ο Αντωνιάδης δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα, ενώ ένας πέμπτος τους περίμενε στο αυτοκίνητο. Ο νεαρός προσπάθησε να αντισταθεί, χτυπώντας έναν από τους δράστες με μπουκάλι. Του κατάφεραν τουλάχιστον δύο μαχαιριές — μία στο στήθος και μία στον δεξιό μηρό, τραυματίζοντας σοβαρά τη μηριαία αρτηρία — ενώ έφερε και χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στα χέρια.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας τον 26χρονο αιμόφυρτο στην είσοδο του σπιτιού. Παρότι διασώστες έσπευσαν στο σημείο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του δύο εβδομάδες αργότερα.

Δεν υπάρχουν πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από την επίθεση, ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν ή είδαν μέρος του περιστατικού. Το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να παρακολουθεί άλλα οχήματα την ίδια νύχτα, ενισχύοντας τις κατηγορίες για προμελετημένη ενέργεια.

Οι πέντε κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και συνωμοσία για ληστεία. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι «ήταν ξεκάθαρο πως οι δράστες ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν ακραία βία» για να πάρουν την τσάντα του θύματος.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

