Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν νωρίς σήμερα το πρωί την πόλη της Γάζας στέλνοντας φάλαγγες με άρματα μάχης στην καρδιά της πόλης από διαφορετικές κατευθύνσεις, με τους κατοίκους να λένε ότι αυτή ήταν μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου.

Η Πολιτική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γάζας εκτίμησε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις περιοχές της ανατολικής Γάζας, αλλά οι ομάδες της Υπηρεσίας δεν κατάφεραν να τους προσεγγίσουν εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων στην Τελ Αλ-Χάουα, τη Σάμπρα, την Νταράτζ, την Ριμάλ και τα προάστια της Τούφα.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξάγει επιχείρηση κατά στρατιωτικών υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας και ότι έχει θέσει εκτός μάχης περισσότερους από 30 μαχητές που συνιστούσαν απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

