Πολλές παράκτιες περιοχές του Τέξας στις ΗΠΑ εκκενώθηκαν έπειτα από προειδοποιήσεις για πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση καθώς πλησιάζει ο Μπέριλ, η ένταση του οποίου ενισχύθηκε την περασμένη νύκτα σε κυκλώνα κατηγορίας 1.

Ο Μπέριλ, ο πιο πρόωρος κυκλώνας κατηγορίας 5 που έχει καταγραφεί ποτέ, έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα την Τζαμάικα, τη Γρενάδα, τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ισχύς της καταιγίδας μειώθηκε αφού πέρασε από την Καραϊβική, αλλά ενισχύθηκε και πάλι πάνω από τα ζεστά νερά του Κόλπου του Μεξικού.

«Οι ισχυρότεροι άνεμοι που συνοδεύουν τον Μπέριλ πνέουν με ταχύτητα σχεδόν 120 χιλιομέτρων την ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο Μπέριλ έγινε κυκλώνας. Αναμένουμε να ενισχυθεί περαιτέρω προτού φτάσει στις ακτές του Τέξας», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του.

Το NHC προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο σχηματισμού ανεμοστρόβιλων σε κάποιες περιοχές του Τέξας, όπως το Χιούστον, μια πόλη 2,3 εκατ. κατοίκων που βρίσκεται στην τροχιά του κυκλώνα.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά τον Μπέριλ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Τζον Γουίτμιρ.

Οι κάτοικοι του Χιούστον θα πρέπει να γνωρίζουν ότι «οι συνθήκες υπό τις οποίες κοιμάστε σήμερα το βράδυ θα είναι διαφορετικές από αυτές υπό τις οποίες θα ξυπνήσετε αύριο το πρωί», τόνισε.

Πολλές παράκτιες περιοχές της πολιτείας τέθηκαν χθες, Κυριακή, σε κατάσταση συναγερμού.

Ο Μπέριλ πρόκειται να πλήξει νωρίς σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, τις πόλεις Κόρπους Κρίστι και Γκάλβεστον.

Βροχοπτώσεις έως και 380 χιλιοστά αναμένονται σε κάποιες περιοχές του Τέξας, επεσήμανε το NCH, τονίζοντας ότι ενδεχομένως να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι αρχές της κομητείας Νιούσις, όπου βρίσκεται το Κόρπους Κρίστι, ζήτησαν από τους τουρίστες που πήγαν στην περιοχή για να απολαύσουν τις παραλίες της, να απομακρυνθούν από την πόλη. Στη γειτονική πολιτεία Ρεφιούτζιο, που ακόμη δεν έχει ανακάμψει πλήρως μετά το πέρασμα του κυκλώνα Χάρβεϊ το 2017, οι αρχές εξέδωσαν εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης το Σάββατο.

Στο Γκάλβεστον κάποιες περιοχές εκκενώθηκαν, με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ουρές από αυτοκίνητα που εγκατέλειπαν την πόλη.

Ο μεταβατικός κυβερνήτης της πολιτείας Νταν Πάτρικ ζήτησε από τους Τεξανούς να παραμείνουν σε εγρήγορση, να συμμορφώνονται με τις εντολές των τοπικών αρχών και να απομακρύνονται το συντομότερο δυνατό από τις επικίνδυνες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

