Το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί από 35 έως 50 νέες ταξιαρχίες για να πραγματοποιήσει πλήρως τα νέα σχέδιά του για την άμυνα έναντι ενδεχόμενης επίθεσης από τη Ρωσία, δήλωσε στο Ρόιτερς στρατιωτική πηγή.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια, τα οποία είναι απόρρητα. Μια ταξιαρχία αποτελείται από 3.000 έως 7.000 στρατιώτες, έτσι η δημιουργία επιπλέον 35 έως 50 τέτοιων μονάδων θα συνιστούσε σημαντική πρόκληση.

Σε μια άλλη ένδειξη της κλίμακας της πρόκλησης που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ καθώς βελτιώνει τη θέση του για να αντιμετωπίσει πιο σοβαρά την απειλή μιας ρωσικής επίθεσης μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι μόνο η Γερμανία θα πρέπει να τετραπλασιάσει τις δυνατότητες της αντιαεροπορικής άμυνάς της.

Στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησαν πέρυσι στο Βίλινιους, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προχώρησαν σε συμφωνία για τα πρώτα μείζονα αμυντικά σχέδια της συμμαχίας εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες, και έκτοτε αξιωματούχοι εργάζονται για να μεταφράσουν τα έγγραφα σε συγκεκριμένα στρατωτικά αιτήματα.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, σε μια σύνοδο κορυφής για την 75η επέτειο από την ίδρυση της διατλαντικής συμμαχίας ασφαλείας.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αυτοί που καταστρώνουν τα στρατιωτικά σχέδια της συμμαχίας έχουν εντοπίσει «λεπτομερώς τις απαιτήσεις σε στρατεύματα και όπλα για την άμυνα της συμμαχίας».

«Αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα, όπλα μεγάλου βεληνεκούς, επιμελητεία καθώς και μεγάλοι σχηματισμοί για χερσαίους ελιγμούς είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Το ΝΑΤΟ είναι πιθανό να θέσει πιο απαιτητικούς στόχους για τις δυνατότητες των συμμάχων, καθώς αναπτύσσουμε δυνάμεις που μπορούν να εφαρμόσουν τα σχέδιά μας και να αντιμετωπίσουν της απειλές που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε την πεποίθηση πως η αποτροπή μας είναι και παραμένει ισχυρή».

Το υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τα μελλοντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, καθώς είναι απόρρητα. Ανέφερε πως όλοι οι σύμμαχοι καλούνται να συντονισθούν με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχισθούν την ερχόμενη χρονιά.

Δεν είναι σαφές από πού οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μπορεί να αντλήσουν το επιπλέον προσωπικό για 35 ως 50 ταξιαρχίες, σημειώνει το Ρόιτερς, προσθέτοντας πως στρατεύματα θα μπορούσαν να σταλούν από άλλα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, θα μπορούσαν να στρατολογηθούν επιπλέον στρατιώτες ή τα μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιο μίγμα των δύο προσεγγίσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.