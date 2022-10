Βίντεο: Ο Ερντογάν παίζει πινγκ πονγκ με τον Καζάκο ομόλογό του στα Άστανα

Την ευκαιρία να το... ρίξει στον αθλητισμό βρήκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Άστανα.

Ο Τούρκος πρόεδρος έπαιξε πινγκ πονγκ με τον Καζάκο ομόλογό του, δείχνοντας ότι αισθάνεται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον και περνάει καλά.

Δείτε το βίντεο:

(VIDEO) Turkish President Recep Tayyip Erdogan plays table tennis with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev in Astana pic.twitter.com/jrL7ve5Are