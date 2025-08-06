Σερβία: Υπουργός έπαθε εγκεφαλικό την ώρα συνέντευξης - Δείτε βίντεο

Εγκεφαλικό έπαθε χτες, Τρίτη ο υπουργός Δημοσίων Επενδύσεων της Σερβίας, Ντάρκο Γκλίσιτς, την ώρα που έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας.

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σέρβος υπουργός φαίνεται να τραυλίζει και να μην μπορεί να μιλήσει, με την εκπομπή να διακόπτεται εκτάκτως.

#6Ago 🇷🇸 El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025

Σύμφωνα με σερβικά μέσα, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, με την κατάστασή του να κρίνεται εξαρχής σοβαρή.

Στη συνέχεια, τον Γκλίσιτς επισκέφτηκε στο νοσοκομείο και ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοινώνοντας πως είναι καλά στην υγεία του.

«Ήρθα στο Κλινικό Κέντρο της Σερβίας και επισκέφθηκα τον Ντάρκο Γκλίσιτς. Είναι καλύτερα, μίλησα μαζί του. Ακόμα παλεύει, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου και τη δική του. Δεν μπορούν να νικήσουν τη Σερβία», ανέφερε ο Βούτσιτς σε ανάρτησή του στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

