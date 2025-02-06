Σερβία: Δεν λένε να κοπάσουν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Με αμείωτη ένταση και παλμό συνεχίζονται στη Σερβία οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αφορμή το θάνατο 15 ατόμων από πτώση νεόδμητου στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου. Η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, πριν από περίπου δέκα μέρες, δεν δείχνει να ικανοποιεί τους διαδηλωτές, οι οποίοι κατεβαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση της κυβέρνησης. Σύμβολο των διαδηλωτών, η ματωμένη παλάμη.



Στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις πρωτοστατούν οι φοιτητές, στο πλευρό των οποίων διαδήλωσαν την Τρίτη στην πόλη Κραγκούγεβατς, την τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της Σερβίας, δάσκαλοι και αγρότες. Οι χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό και έκαναν όσο περισσότερο θόρυβο μπορούσαν με σφυρίχτρες. Ανάμεσά τους Μαρίγια Γκρένο, η οποία δήλωσε στην τηλεόραση του Reuters:



«Ο μόνος τρόπος για να εκτονωθεί η κατάσταση είναι να υποχωρήσει βήμα-βήμα η κυβέρνηση. Δεν έχει άλλη επιλογή γιατί ο πρόεδρος Βούτσιτς αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση: έχει απέναντί του τον λαό που ξεσηκώθηκε». Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αμέσως μετά την πτώση του στεγάστρου στο Νόβι Σαντ. Τους τελευταίους τρεις μήνες όμως διογκώθηκαν και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

«Νόμοι και κανόνες ισχύουν μόνο στα χαρτιά»

Ο διαδηλωτής Μπράνκο Γιοβάνοβιτς δηλώνει: «Τα τελευταία 12 με 13 χρόνια προέκυψαν πολλά ζητήματα με την κεντρική εξουσία. Είναι ωστόσο απατηλό να περιμένουμε μια εύκολη και γρήγορη επίλυση. Θα χρειαστεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν δραστικά, φαινόμενα όπως η διαφθορά κα η απουσία θεσμών. Θα είμαστε ωστόσο επίμονοι και υπομονετικοί».



Μέχρι σήμερα η σερβική εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε 13 άτομα για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ. Τόσο οι διαδηλωτές όσο και η αντιπολίτευση αποδίδουν ευθύνες για διαφθορά και κακοδιαχείριση της κυβέρνησης του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Καταγγέλλουν ότι εξαιτίας δωροδοκιών η κατασκευή του στεγάστρου στο σταθμό του Νόβι Σαντ έγινε πρόχειρα, εσπευσμένα, χωρίς απαραίτητη εποπτεία και αδιαφορώντας για τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας.



Όσο συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, τόσο αυξάνεται η πίεση προς το Σέρβο πρόεδρο. Την Τετάρτη εκατοντάδες συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στο Βελιγράδι σε ένδειξη αλληλεγγύης στους φοιτητές Ανάμεσά τους η συνταξιούχος Ντουσάνκα Νοβακόβιτς, η οποία δήλωσε ότι οι συνταξιούχοι στηρίζουν τους φοιτητές επειδή στη Σερβία «ο νόμος και οι κανόνες ισχύουν στα χαρτιά και δεν εφαρμόζονται».



Reuters, dpa

