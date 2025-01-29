Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα γίνει γνωστό αν η Σερβία θα οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μετά την συνεδρίαση, χθες, Τρίτη, το βράδυ, του κυβερνητικού συμβουλίου στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι το κόμμα του, το Σερβικό Προοδευτικό (SNS), για την ώρα δεν έχει κάποιον υποψήφιο στον οποίο θα μπορούσε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η κυβερνητική κρίση στην Σερβία ξέσπασε μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς υπό την πίεση των φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά της διαφθοράς. Στην Σερβία πραγματοποιούνται καθημερινά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εξαιτίας του θανάτου 15 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι ο ίδιος έχει στο μυαλό του τέσσερα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία τη χώρας, ωστόσο, όπως είπε, «τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θα αποφασίσουν αν πρέπει να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ή να γίνουν εκλογές». Αποκάλυψε ότι κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου ο υπουργός Εσωτερικών και αρχηγός του Σοσιαλιστικού κόμματος Ίβιτσα Ντάτσιτς τάχθηκε κατά της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Ο πρόεδρος της Σερβίας απέρριψε το ενδεχόμενο να σχηματιστεί μεταβατική κυβέρνηση ευρείας αποδοχής. Η μεταβατική κυβέρνηση προσωπικοτήτων που θα προετοιμάσει τις συνθήκες για δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές αποτελεί αίτημα της αντιπολίτευσης η οποία δηλώνει ότι σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα συμμετάσχει σε νέα εκλογική διαδικασία.

Στο μέτωπο των διαδηλώσεων δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού. Οι φοιτητές συνεχίζουν με τις καταλήψεις των πανεπιστημιακών σχολών και τις διαδηλώσεις υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα τους δεν ικανοποιήθηκαν. Οι φοιτητικές οργανώσεις στο Βελιγράδι προετοιμάζουν πορεία μέχρι την πόλη Νόβι Σαντ που απέχει 95 χιλιόμετρα. Η πορεία θα ξεκινήσει αύριο το πρωί από το Βελιγράδι, θα γίνουν κάποιες στάσεις σε ενδιάμεσες πόλεις και θα φτάσει στο Νόβι Σαντ την 1η Φεβρουαρίου που θα είναι η επέτειος των τριών μηνών από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό. Για εκείνη την ημέρα έχουν προγραμματιστεί στο Νόβι Σαντ διάφορες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στα 15 θύματα της τραγωδίας ενώ οι φοιτητές θα αποκλείσουν για 24 ώρες τις τρεις γέφυρες στον Δούναβη που διαρρέι την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

