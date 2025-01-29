Ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας (βουλή) Βιατσεσλάβ Βολόντιν προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε απόπειρα ή ακόμα και συζήτηση για επίθεση εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένας «δρόμος που οδηγεί κατ' ευθείαν στον πυρηνικό πόλεμο» και σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Επικαλούμενος ισχυρισμούς του αμερικανού δημοσιογράφου του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε σχεδιάσει να δολοφονήσει τον Πούτιν, ο Βολόντιν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της και απλώς σιωπά.

«Μια ημέρα πέρασε. Όλοι σιωπούν. Ούτε ο Μπάιντεν ούτε ο Μπλίνκεν διέψευσαν αυτό που ειπώθηκε», έγραψε στο Telegram.

Ο ίδιος περιέγραψε τη φερόμενη συνωμοσία ως «έγκλημα» και «σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια», ενώ ζήτησε να διεξαχθεί διεθνής έρευνα.

«Αυτό θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για μια έρευνα από όλους τους διεθνείς θεσμούς», δήλωσε.

Ο Βολόντιν συνέδεσε επίσης τον ισχυρισμό του αμερικανού δημοσιογράφου με άλλα επεισόδια. «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης στον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, η οποία αποφεύχθηκε. Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο στοχοποιήθηκε επίσης», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε επίθεση στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του», δήλωσε. «Όλα αυτά είναι μέρος της ίδιας αλυσίδας».

Ο ίδιος κάλεσε τις ειδικές υπηρεσίες να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς η χώρα έχει εμπλακεί σε μια σφοδρή σύγκρουση, και υπογράμμισε τη σοβαρότητα των απειλών.

«Πρέπει να κατανοήσουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε. «Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συναισθανόμαστε την ευθύνη μας».

Ο Βολόντιν εγκωμίασε την ηγεσία του Πούτιν χαρακτηρίζοντάς τον «πλεονέκτημα της Ρωσίας». Υπογράμισε πως «τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, έχει κρίσιμη σημασία η ενότητα γύρω από τον πρόεδρό μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

