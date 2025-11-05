Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε, από τη Δευτέρα 3 έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, επίσημη επίσκεψη στη Σερβία, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of General Staff of the Serbian Armed Forces, General Milan Mojsilović.

Όπως ανακοινώθηκε, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στην ελληνική πρεσβεία όπου συναντήθηκε με την πρέσβη της Ελλάδος στο Βελιγράδι Μαρία Λεβαντή, με την οποία συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις.

Χθες, Τρίτη 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον υπουργό 'Αμυνας Bratislav Gasic στο υπουργείο 'Αμυνας της Σερβίας. Ακολούθως, έλαβε χώρα κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας όπου τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ υποδέχθηκε ο ομόλογός του.

Ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις καθώς και τρόποι εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, και ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα δραστηριοτήτων των Σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων.

