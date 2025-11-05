Οι πωλητές λαχείων της Ισπανίας κάλεσαν την κυβέρνηση να αυξήσει την τιμή των λαχείων για την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη κλήρωση και να ενισχύσει το κορυφαίο έπαθλο, γνωστό ως «Ο Χοντρός», για να συμβαδίσει με τον πληθωρισμό, όπως έκανε γνωστό σήμερα Τετάρτη ο επικεφαλής της κύριας ένωσής τους.

Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ισπανία, ανεβάζοντας τόσο το κόστος στέγασης όσο και ενέργειας, διαβρώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και όπως λένε οι πωλητές λαχείων μαζί έχει ενταθεί και το όνειρο του πλούτου.

«Το τζακπότ δεν έχει αλλάξει εδώ και 14 χρόνια, ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 26%», σύμφωνα με τον Μπόρχα Μουνίζ, πρόεδρο της ANAPAL, της ομάδας που εκπροσωπεί τα 4.100 πρακτορεία λαχειοφόρων αγορών της Ισπανίας.

«Παλιότερα, μπορούσες να αγοράσεις δύο διαμερίσματα με αυτό. Τώρα καλύπτει μόλις το ένα», δήλωσε στο Reuters.

Η ANAPAL προτείνει την αύξηση της τιμής του λαχείου, που ονομάζεται «decimo», από 20 ευρώ σε 25 ευρώ και την αύξηση του μέγιστου επάθλου από 400.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ ανά νικητήριο decimo.

Η πρότασή τους έχει σταλεί στην κρατική υπηρεσία λαχειοφόρων αγορών και στο Υπουργείο Προϋπολογισμού.

Οι πωλητές λαχείων λένε ότι ο πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος έχουν μειώσει τα κέρδη τους και θέλουν η προμήθειά τους από τις χριστουγεννιάτικες κληρώσεις να αυξηθεί στο 6% από 4,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.