Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς υποστήριξε ότι οι δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 2 Ιουνίου ήταν δημοκρατικές και το αποτέλεσμά τους εκφράζει απόλυτα τη λαϊκή βούληση. «Τέτοια αποτελέσματα δεν έχουν συμβεί ποτέ στην ιστορία της Σερβίας και πιστεύω ότι δεν θα συμβούν, ειδικά όχι στις τοπικές εκλογές. Ακόμη και σε εθνικές εκλογές είναι δύσκολο να περιμένουμε από κάποιον να επιτύχει τέτοια κυριαρχία. Ευχαριστώ τους πολίτες γι' αυτή την υποστήριξη», ανέφερε ο Βούτσιτς σε συνέντευξη του στην δημόσια τηλεόραση (RTS).

Ο συνδυασμός με επικεφαλής το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), του οποίου το ψηφοδέλτιο έφερε το όνομα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, επικράτησε στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν σε 68 πόλεις κατακτώντας την εξουσία σε όλους του δήμους εκτός τεσσάρων όπου κυριάρχησαν τα μειονοτικά κόμματα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στις εκλογές, αλλά και ανεξάρτητοι συνδυασμοί καταγγέλλουν παρατυπίες και ζητούν την επανακαταμέτρηση των ψήφων στην πόλη Νις και στον δήμο του Νέου Βελιγραδίου.

Σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχαν στις εκλογές υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν δημοκρατικές συνθήκες για τη διεξαγωγή τους.

Στο Βελιγράδι ο συνδυασμός του SNS έλαβε το 52,8% των ψήφων και κατέλαβε τις 64 από τις 110 έδρες στο δημοτικό συμβούλιο αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα εκλογής δημάρχου.

Στην πρωτεύουσα δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το κίνημα πολιτών «Kreni-Promeni» (Ξεκίνα-'Αλλαξε) με 17,7% . Ο αρχηγός του κινήματος Σάβο Μανόιλοβιτς ανήγγειλε κινητοποιήσεις καταγγέλλοντας νοθεία στις εκλογές στο Βελιγράδι και κάλεσε την αντιπολίτευση να αποχωρήσει από όλα τα θεσμικά όργανα εξουσίας (δήμους και εθνικό κοινοβούλιο).

Στην πόλη Νις, η νίκη του συνδυασμού «Αλεξάνταρ Βούτσιτς» δεν ήταν και τόσο άνετη όπως σε άλλες πόλεις, αφού με 44,3% που έλαβε καταλαμβάνει 30 από τις 61 έδρες και χρειάζεται σύμμαχο για να εκλέξει δήμαρχο. Το αποκαλούμενο «Ρωσικό κόμμα», που κατέλαβε μία έδρα, ήδη προσφέρθηκε να εξασφαλίσει πλειοψηφία στον συνδυασμό του Βούτσιτς. Η εμφάνιση του ρωσικού κόμματος στις δημοτικές εκλογές προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

Πρόκειται για ένα κόμμα που δηλώθηκε ως μειονοτικό, προφανώς για να επωφεληθεί της δυνατότητας για κατανομή των εδρών με απλή αναλογική που παρέχει ο νόμος στα κόμματα που εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες. Έτσι με 1,1% που έλαβε στην πόλη Νις το κόμμα αυτό αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα της μετεκλογικής διαδικασίας για την εκλογή δημάρχου. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι το ρωσικό κόμμα αποτελεί «κρατικό πρότζεκτ» και έλαβε παράνομα άδεια μειονοτικού κόμματος, αφού δεν ιδρύθηκε από μέλη της μειονότητας των Ρώσων αλλά από ρωσόφιλους Σέρβους.

Το κόμμα αυτό κατά την προεκλογική περίοδο εμφανιζόταν με αφίσες του Πούτιν και συνθήματα υποστήριξης της Ρωσίας στο πόλεμο με την Ουκρανία.

Την έκπληξη των εκλογών στην πόλη Νις αποτέλεσε ο ανεξάρτητος συνδυασμός «Ομάδα πολιτών» του οποίου ηγείται ο γιατρός Ντράγκαν Μίλιτς που έλαβε το 24,5% των ψήφων.

Οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ, που παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία στη Σερβία, αναφέρουν ότι «σε γενικές γραμμές οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά αλλά είχαν αρνητικό αντίκτυπο προβλήματα που σχετίζονται με το απόρρητο της ψηφοφορίας, τα πολυάριθμα διαδικαστικά προβλήματα, οι καταγγελίες για πιέσεις στους ψηφοφόρους στον δημόσιο τομέα, η εξαγορά ψήφων, καθώς και μεμονωμένες περιπτώσεις βίας».

