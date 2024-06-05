Στροφή στην πυρηνική ενέργεια κάνει η Ιαπωνία η οποία πρόκειται να ασκήσει περισσότερες πιέσεις επιδιώκοντας να τροφοδοτεί σταθερά την ηλεκτρική της ενέργεια ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης και των αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων. Ωστόσο, είναι πιθανό να δυσκολευτεί να επιτύχει τους στόχους της, λένε οι ειδικοί του κλάδου.

Η χώρα μείωσε την εξάρτησή της από την πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011 και αύξησε τη χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή του 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας, ακόμη και όταν σχεδίαζε να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα στο μηδέν μέχρι το 2050. Έχοντας αντιμετωπίσει όμως αυξήσεις στις τιμές του άνθρακα και του φυσικού αερίου και τις διακοπές του εφοδιασμού το 2022 λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κυβέρνηση θέλει να κάνει τώρα μεγαλύτερη χρήση της πυρηνικής της ενέργειας, μαζί με την αιολική και την ηλιακή, για να εξασφαλίσει σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό.

«Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν πάντα σημαντική για την Ιαπωνία, αλλά ακόμη περισσότερο τώρα επειδή υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις λόγω της έλλειψης υγροποιημένου φυσικού αερίου, το ακριβό LNG, την έλλειψη προμήθειας», είπε ο Alex Whitworth, αντιπρόεδρος των συμβούλων Wood Mackenzie.

Οι συζητήσεις για την ενεργειακή πολιτική της Ιαπωνίας, η οποία αναθεωρείται κάθε τρία χρόνια, ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα. Αυτή είναι η πρώτη αναθεώρηση από τότε που ο Πρωθυπουργός Fumio Kishida άλλαξε τη στάση της χώρας για να ευνοήσει την πυρηνική ενέργεια το 2022.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της επιτροπής που συμμετέχει στη συζήτηση είναι υπέρ των πυρηνικών και η νέα πολιτική μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή νέων αντιδραστήρων», δήλωσε ο Takeo Kikkawa, πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας.

«Αναζητούμε διευκρινίσεις για το επόμενο ενεργειακό σχέδιο με σκοπό τη μεγιστοποίηση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας για ενεργειακή ασφάλεια και απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την ανάγκη αντικατάστασης και κατασκευής νέων αντιδραστήρων για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε η Kansai Electric Power, ο μεγαλύτερος χειριστής πυρηνικής ενέργειας της Ιαπωνίας

Η κυβέρνηση είπε ότι η χώρα ενδέχεται να χρειαστεί να επεκτείνει την παραγωγή ενέργειας έως και 50% έως το 2050, καθώς η ζήτηση αυξάνεται από τις μονάδες παραγωγής ημιαγωγών και τα κέντρα δεδομένων.

