Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αύξησαν χωρίς προηγούμενο το ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας του Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος, κατόπιν σύστασης των υπηρεσιών ασφαλείας, άρχισε να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους, δήλωσαν δύο Ρώσοι αξιωματούχοι στην εφημερίδα The Moscow Times και το επιβεβαίωσε πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο - που βρίσκεται ήδη σε αυξημένο συναγερμό ασφαλείας λόγω της εισβολής του στην Ουκρανία - έχει θορυβηθεί από τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων πολιτικών στην Ευρώπη και την Ασία και έχει ενισχύσει την ασφάλεια του Πούτιν ως απάντηση.

Δείτε βίντεο από δημόσια εκδήλωση που συμμετέχει ο Πούτιν:

Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου για το Κρεμλίνο είναι το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τον Πούτιν που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ο κίνδυνος επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι δολιοφθορές και οι επιθέσεις από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές, δήλωσε ένας εκ των δύο αξιωματούχων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό συναγερμό μετά τη δολοφονία του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε το 2022 και την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον περασμένο μήνα.

«Το Κρεμλίνο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Προστατεύεται από έναν ολόκληρο στρατό ορατών και αόρατων φρουρών», δήλωσε στους The Moscow Times Ρώσος αξιωματούχος που παρακολούθησε την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος έχει δει τον Πούτιν αυτοπροσώπως αρκετές φορές κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεών του, ο ρώσος ηγέτης άρχισε να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο το 2023, κατόπιν σύστασης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας.

«Φέτος, στις 9 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο αρχηγός φορούσε σίγουρα ένα κρυφό γιλέκο αλεξίσφαιρης θωράκισης. Και αυτή η προφύλαξη, πιστεύω ότι είναι η σωστή», δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος που ήταν παρών στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης. «Ο Θεός προστατεύει τους προσεκτικούς», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

Η Τζέιντ Μίλερ, μια Βρετανίδα σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας, κατόπιν αιτήματος των The Moscow Times εξέτασε βίντεο από την ομιλία του Πούτιν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου 2024 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος πρόεδρος φορούσε όντως αλεξίσφαιρο γιλέκο.

«Ο Πούτιν φαίνεται να περπατάει με μάλλον άκαμπτο τρόπο και δεν εμφανίζονται φυσικές πτυχές στο πίσω μέρος του παλτού του όταν περπατάει και σφίγγει τα χέρια του στρατιωτικού προσωπικού», δήλωσε η Μίλερ.

«Το πάνω μέρος του σώματος του Πούτιν φαίνεται αφύσικο και οι ώμοι του φαίνονται μάλλον φαρδιοί και τετράγωνοι, ενώ δεν φαίνονται το σχήμα της πλάτης και οι ωμοπλάτες του».

Σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα, η συμπεριφορά του Ρώσου προέδρου υποδηλώνει ότι φοράει κάτι κάτω από το παλτό του που τον κάνει να αισθάνεται άβολα όταν περπατάει. «Σε αρκετές περιπτώσεις ανασηκώνει και διορθώνει τους ώμους του, υποδηλώνοντας δυσφορία από τον τρόπο με τον οποίο το αλεξίσφαιρο γιλέκο κάθεται στους ώμους του και όταν φοριέται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το βάρος του μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και δυσφορία».

«Ο Πούτιν φαίνεται να κρατάει το παλτό του ψηλά και να ελέγχει αν είναι κουμπωμένο, σαν να προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν μπορεί να δει τι κρύβει κάτω από το παλτό. Κατά την επαγγελματική μου άποψη, ο Πούτιν φοράει κάποιας μορφής βαλλιστική άμυνα ενώ παρευρίσκεται στην παρέλαση», κατέληξε η Μίλερ.

Επίσημα, το Κρεμλίνο απορρίπτει την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τον πρόεδρο Πούτιν. «[Τα μέτρα ασφαλείας] βρίσκονται στο συνηθισμένο επίπεδο. Αυτό που γίνεται είναι αυτό που χρειάζεται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προέδρου», είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ στα μέσα Μαΐου, σχολιάζοντας τις απόπειρες δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Στην πραγματικότητα, οι ειδικές υπηρεσίες ελέγχουν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής του Πούτιν, μέχρι και τον έλεγχο όλων των γευμάτων του για δηλητήριο με τη χρήση φορητού εργαστηρίου, δήλωσε πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο.

«Ο πρόεδρος έχει προσωπικούς σεφ που ταξιδεύουν πάντα μαζί του. Τα προϊόντα για τα γεύματα του πηγαίνουν επίσης μαζί του», δήλωσε η πηγή στους Moscow Times. «Αλλά ακόμη και τότε, υπάρχει πάντα μια ειδική ομάδα αξιωματικών οι οποίοι ταξιδεύουν με τον Πούτιν και ελέγχουν όλα τα γεύματα πριν τα φάει εκείνος».

Ο Πούτιν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την ασφάλειά του και, σε αντίθεση με πολλούς ηγέτες άλλων χωρών, ακούει πάντα τις διαρκώς νέες απαιτήσεις των φρουρών του, δήλωσε στους Moscow Times ο Αντρέι Σαλντάτοφ, ο οποίος ειδικεύεται στην έρευνα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών: «Ο Πούτιν είναι ένας μάλλον μοναδικός ηγέτης στο ότι συνήθως συμφωνεί να αυξήσει την ασφάλεια, να επεκτείνει την περίμετρο ασφαλείας, όταν το ζητούν οι φρουροί του. Συνήθως άλλοι ηγέτες βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση με τους φρουρούς τους, αλλά όχι ο Πούτιν. Σχεδόν πάντα συμφωνεί με τις απαιτήσεις τους. Και τώρα, νομίζω, ακόμη περισσότερο».

Πηγή: με πληροφορίες από The Moscow Times

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

