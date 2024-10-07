Σερβία - Κόσοβο: Η Πρίστινα ανοίγει τα σύνορα για την εισαγωγή σερβικών προϊόντων

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κοσόβου ήρε το μέτρο απαγόρευσης εισαγωγής σερβικών προϊόντων που επιβλήθηκε πριν από έναν χρόνο «για λόγους ασφαλείας». Τα φορτηγά που θα μεταφέρουν προϊόντα από τη Σερβία θα μπορούν να εισέρχονται στο Κόσοβο μόνο από τη συνοριακή διάβαση Merdare, όπου υπάρχει ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τον έλεγχο του φορτίου. Η απαγόρευση εισαγωγής σερβικών προϊόντων λήφθηκε από την Πρίστινα ως απάντηση στη σύλληψη τριών Κοσοβάρων συνοριοφυλάκων από τη σερβική αστυνομία, τον Ιούνιο του 2023. Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι με τα φορτηγά που μετέφεραν σερβικά προϊόντα γινόταν και διακίνηση όπλων. Το εμπάργκο έπληξε κυρίως τις περιοχές όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Σέρβοι. Υπολογίζεται ότι η ζημιά που υπέστη η σερβική οικονομία ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ.

Την άρση του μέτρου ζητούσε επίμονα η ΕΕ επισημαίνοντας ότι το Κόσοβο παραβιάζει τη συνθήκη CEFTA για το ελεύθερο εμπόριο. Η Γερμανία μάλιστα απείλησε πρόσφατα την Πρίστινα ότι το Κόσοβο δεν θα κληθεί να συμμετάσχει στη σύνοδο της ¨Διαδικασίας του Βερολίνου¨ εάν δεν άρει το εμπάργκο στην εισαγωγή σερβικών προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

