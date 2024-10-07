Κίεβο: Ουκρανοί χάκερς πίσω από την κυβερνοεπίθεση στη ρωσική VGTRK

Μια ουκρανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι Ουκρανοί χάκερς φέρουν την ευθύνη για τη σημερινή ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση στη ρωσική κρατική εταιρεία μέσων ενημέρωσης VGTRK, η οποία συνέπεσε με τα 72α γενέθλια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ουκρανοί χάκερς ‘συνεχάρησαν' τον Πούτιν για τα γενέθλιά του με μία ευρείας κλίμακας επίθεση σε κρατική εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικτύων» δήλωσε η πηγή στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Ο ρωσικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Gazeta.ru, επικαλούμενος μια ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι η κυβνερνοεπίθεση στόχευσε τις διαδικτυακές και εσωτερικές υπηρεσίες της εταιρείας VGTRK, η οποία επίσης είναι κάτοχος και διαχειρίστρια εταιρεία ραδιοφωνικών σταθμών και περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών.

«Οι διαδικτυακές μεταδόσεις και οι εσωτερικές υπηρεσίες έχουν πέσει και ακόμη και το ίντερνετ και τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επισκευασθούν» φέρεται να δήλωσε η πηγή.

«Άκουσα ότι (οι χάκερς) έσβησαν τα πάντα από τους διακομιστές, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφαλείας. Δουλεύουν σε κατάσταση αποκλεισμού από τις έξι το πρωί».

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, μιλώντας στη Μόσχα, δεν είπε ποιος ήταν πίσω από την επίθεση , αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν γίνει εδώ και καιρό στόχοι της «συλλογικής Δύσης» όπως είπε και είπε ότι αυτό που συνέβη είναι μέρος «ενός υβριδικού πολέμου».

Η Μόσχα θα θέσει το θέμα της κυβερνοεπίθεσεις σε όλα τα διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO, της υπηρεσίας του ΟΗΕ που προωθεί την ελευθερία του λόγου, δήλωσε η Ζαχάροβα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα ότι η VGTRK έγινε στόχος μιας πρωτοφανούς κυβερνοεπίθεσης και ότι ειδικοί εργάζονται σκληρά για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

