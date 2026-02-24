Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα ακόμη, το τρίτο κατά σειρά, δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από παρακολούθησή του από τα ύδατα της Καραϊβικής. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο Bertha κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p February 24, 2026

Το Bertha, που φέρει σημαία των Cook Islands και συνδέεται με την Shanghai Legendary Ship Management Company Limited, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του «σκιώδη στόλου» που επιβλήθηκαν από την αμερικανική Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων τον Ιανουάριο του 2020, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Καταγραφές του συστήματος παρακολούθησης AIS έδειξαν ότι η τελευταία θέση του πλοίου ήταν στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοικτά των Μαλδίβων, στις 24 Φεβρουαρίου.

Στην ίδια ανάρτηση, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο λειτουργούσε σε αντίθεση με την επιβεβλημένη από τον ΝτόναλντΤραμπ (Donald Trump) «καραντίνα» για πλοία υπό κυρώσεις στην Καραϊβική, επιδιώκοντας να αποφύγει τον έλεγχο. «Από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, το εντοπίσαμε και το σταματήσαμε», ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επιβιβαστεί στο δεξαμενόπλοιο Aquila II στον Ινδικό Ωκεανό, και τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει το δεξαμενόπλοιο Marinera, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

