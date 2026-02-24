Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, φέρεται να αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Επστάιν.

Λίγες μέρες αφότου η νορβηγική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για διαφθορά που συνδέεται με τα αρχεία του Επστάιν και έψαξε στις κατοικίες του, ο Γιάγκλαντ, εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας την Τρίτη, ανέφερε το Faytuks Network.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ και μέλη της οικογένειάς του φέρονται να έκαναν διακοπές στις κατοικίες του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή μεταξύ 2011 και 2018.

Κατόπιν αυτού, οι νορβηγικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για διαφθορά εναντίον του και έψαξαν τις κατοικίες του. Οι ερευνητές φέρονται να αφαίρεσαν μερικά κουτιά από την κατοικία του στο Όσλο.

Η μονάδα οικονομικών εγκλημάτων Okokrim, η οποία ερευνά τον Γιάγκλαντ, επιβεβαίωσε τις επιδρομές και δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ύποπτος για «διαφθορά σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Γιάγκλαντ διετέλεσε πρωθυπουργός της Νορβηγίας από το 1996 έως το 1997. Διετέλεσε επίσης πρώην επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Ο Γιάγκλαντ ήταν Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για περίπου μια δεκαετία.

Ο Επστάιν αναφέρεται στον Γιάγκλαντ ως «το μεγάλο κεφάλι των Νόμπελ» και έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν ότι ο εκλιπών χρηματιστής πλήρωσε για το ταξίδι του πρώην Νορβηγού πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στα θέρετρά του.

«Θεωρούμε ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι για έρευνα, δεδομένου ότι κατείχε τις θέσεις του προέδρου της Επιτροπής Νόμπελ και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την περίοδο που καλύπτεται από τα δημοσιοποιημένα έγγραφα», δήλωσε ο Παλ Λόνσεθ, επικεφαλής της Okokrim, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Μεταξύ άλλων, η Okokrim θα διερευνήσει εάν έλαβε δώρα, ταξίδια και δάνεια σε σχέση με τη θέση του», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

