Τουσκ: Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την ασφάλεια, διαφορετικά το μέλλον της θα αποφασιστεί από άλλες δυνάμεις

«Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός

Ντόναλντ Τουσκ

Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια, διαφορετικά το μέλλον της θα αποφασιστεί από άλλες δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης όσον αφορά την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, διαφορετικά άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα προς το συμφέρον μας», έγραψε ο Τουσκ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο». 

