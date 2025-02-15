Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια, διαφορετικά το μέλλον της θα αποφασιστεί από άλλες δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης όσον αφορά την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, διαφορετικά άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα προς το συμφέρον μας», έγραψε ο Τουσκ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 15, 2025

