Άγιον Όρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης άνδρα - Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο

Τραυματισμένος προσκυνητής κοντά στην κορυφή του Άθωνα κάλεσε σε βοήθεια - Φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά - Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις

UPDATE: 19:15
ΕΜΑΚ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στο Άγιο Όρος. Ο άνδρας παρελήφθη από ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο ελικοδρόμιο του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματισμένος προσκυνητής κοντά στην κορυφή του Άθωνα κάλεσε σε βοήθεια. Φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, ελικόπτερο καθώς και δύο Πατέρες, μέλη της βάσης ετοιμότητας Αγίου Όρους.

