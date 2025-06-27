Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ, καταγράφεται η στιγμή που ένας 67χρονος άνδρας περιλούζει με εύφλεκτο υγρό το εσωτερικό βαγονιού της γραμμής 5 και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες που εγκαταλείπουν βιαστικά το βαγόνι.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έξι άτομα τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι 23 χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη λόγω του καπνού που εισέπνευσαν.

Ο κατηγορούμενος, 67 ετών, συνελήφθη λίγες στιγμές αργότερα σε σταθμό της γραμμής και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρησμό.



Οι εισαγγελικές αρχές περιγράφουν την πράξη ως «εγκληματική ενέργεια που ενέχει στοιχεία τρομοκρατίας», λόγω του κινδύνου μαζικών απωλειών.

