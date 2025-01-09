Οι αρχές της Κίνας έχουν μεταφέρει περισσότερους από 45.000 κατοίκους του Θιβέτ σε καταλύματα μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή την Τρίτη, σε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, και ανακοίνωσαν ότι τερμάτισαν τις έρευνες για τυχόν επιζώντες.

Το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 6,8 βαθμών, ένας από τους πιο ισχυρούς που έχουν πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια, ήταν το Τινγκρί στην αυτόνομη περιφέρεια του Θιβέτ στην Κίνα, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του όρους Έβερεστ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Νεπάλ, το Μπουτάν και την Ινδία.

Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που μέρος του εδάφους στο επίκεντρό του και γύρω από αυτό υποχώρησε κατά 1,6 μέτρο, σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Τουλάχιστον 3.600 σπίτια έχουν καταστραφεί στην επαρχία Σιγκάτσε, όπου βρίσκεται το Τινγκρί, μια περιοχή με 800.000 κατοίκους που είναι σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 4.000 μέτρων.

Το Τινγκρί, με 60.000 κατοίκους, είναι το πιο πολυπληθές καντόνι του Θιβέτ, στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ, και διοικείται από την ιερή πόλη Σιγκάτσε, έδρα του Παντσέν Λάμα, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του θιβετιανού βουδισμού.

Σαράντα οκτώ ώρες μετά τον σεισμό οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια είναι πιθανό να έχουν πεθάνει από υποθερμία, καθώς η θερμοκρασία στην περιοχή πέφτει το βράδυ ως τους -18° Κελσίου.

Σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσαν την Τρίτη το βράδυ τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 126 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον σεισμό και 188 έχουν τραυματιστεί. Ο απολογισμός παραμένει ίδιος σήμερα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώθηκαν σε 27 χωριά που βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από το Τινγκρί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua. Στην περιοχή αυτή ζουν 7.000 άνθρωποι.

Κινέζοι αξιωματούχοι χθες Τετάρτη επεσήμαναν ότι τερματίστηκε η επιχείρηση έρευνας για τυχόν επιζώντες, εξηγώντας ότι πλέον δίνεται έμφαση στη μετεγκατάσταση των εκτοπισμένων και στην παροχή βοήθειας στους τραυματίες, αφού ανέσυραν 407 ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των αγνοούμενων.

«Υπό την ισχυρή ηγεσία της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας οι άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την καταστροφή και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους», δήλωσε χθες εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών.

Η αντίδραση των κινεζικών αρχών ήταν άμεση, με 11.000 διασώστες να σπεύδουν στο σημείο μέσα σε λίγες ώρες μετά τον σεισμό.

Από την Τρίτη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.000 μετασεισμοί.

Εξάλλου 46.500 άνθρωποι που επλήγησαν από τον σεισμό έχουν μεταφερθεί σε 187 χώρους στις πόλεις γύρω από το Τινγκρί, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το προσωπικό της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχει αρχίσει να στήνει προκατασκευασμένα σπίτια προκειμένου να αντικατασταθούν οι σκηνές που δόθηκαν αρχικά στους πληγέντες, μετέδωσε το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Περίπου 1.000 προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία είναι αντισεισμικά και μονωμένα για να παρέχουν ζέστη, έχουν σταλεί στο Τινγκρί και μπορούν να στηθούν μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.