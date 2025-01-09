Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Τετάρτη τηλεφωνικά στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, και στον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, που λέει πως αυτός αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, πως «η βούληση του λαού» της χώρας πρέπει να «γίνει σεβαστή».

«Κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών αυτών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Γαλλίας στον λαό της Βενεζουέλας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Μακρόν στο Ελιζέ που δόθηκε στη δημοσιότητα κάπου 48 ώρες πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ακόμη, ο κ. Μακρόν «θύμισε» πως «η βούληση του λαού της Βενεζουέλας και τα δικαιώματά του να διαδηλώνει ειρηνικά και να συγκεντρώνεται ελεύθερα» πρέπει να «γίνουν σεβαστά», συνέχισε η γαλλική προεδρία, καθώς η αντιπολίτευση ετοιμάζεται για κινητοποιήσεις υψηλού κινδύνου αργότερα σήμερα και την ίδια ώρα καταγγέλλει την «αυθαίρετη» σύλληψη του Ενρίκε Μάρκες, υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου — στις οποίες ανακηρύχθηκε νικητής ο κ. Μαδούρο, αλλά η αντιπολίτευση ερίζει πως έγινε νοθεία.

Ο κ. Μακρόν, που επαναβεβαίωσε στις συζητήσεις του «την υποστήριξη της Γαλλίας στον λαό της Βενεζουέλας», δεσμεύτηκε να συνεχίσει να «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και, «μαζί με τους εταίρους του, ιδιαίτερα χώρες της περιοχής, να στηρίξει τον πόθο του λαού της Βενεζουέλας για δημοκρατία, ειρήνη και σταθερότητα».

Η νίκη του Νικολάς Μαδούρο επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουλίου με το 52% των ψήφων από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE). Ωστόσο, το CNE δεν δημοσιοποίησε πλήρη στοιχεία για την καταμέτρηση, επικαλούμενο πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, κάτι που δεν θεωρούν αξιόπιστο η αντιπολίτευση και διάφοροι παρατηρητές.

Η αντιπολίτευση, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα δική της καταμέτρηση, βασισμένη σε δεδομένα που συγκέντρωσαν παρατηρητές της, διαβεβαιώνει ότι ο δικός της υποψήφιος, ο πρώην πρεσβευτής Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, 75 ετών, κέρδισε με «πάνω από το 67%» των ψήφων.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος αναμένεται αύριο Παρασκευή να ορκιστεί και να αρχίσει την τρίτη του θητεία σε τεταμένη ατμόσφαιρα. Στην πρωτεύουσα Καράκας έχουν αναπτυχθεί μαζικά δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.