Είναι επείγον να υπάρξει «ασφαλής και χωρίς εμπόδια» πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, που σπαράσσεται από πόλεμο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, προκειμένου να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της, την ώρα που βρέφη πεθαίνουν από το κρύο, τόνισε ο Ερυθρός Σταυρός χθες Τετάρτη.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες έχουν καταστήσει μη κατοικήσιμα τα αυτοσχέδια καταλύματα στα οποία διαμένουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, με το νερό στο εσωτερικό των σκηνών να φτάνει έως και τα 30 εκατοστά, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

«Χωρίς ασφαλή πρόσβαση τα παιδιά θα πεθάνουν από το κρύο. Χωρίς ασφαλή πρόσβαση οι οικογένειες θα πεθάνουν από την πείνα. Χωρίς ασφαλή πρόσβαση οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν θα μπορέσουν να σώσουν ζωές», προειδοποίησε ο Τζεϊγκάν Τσαπαγκέιν γενικός γραμματέας της IFRC.

Επικαλούμενη τον ΟΗΕ, η IFRC τόνισε ότι οκτώ βρέφη έχουν πεθάνει από το κρύο στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας «τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης».

Με βάση καταμέτρηση του ΟΗΕ, 333 εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Επαναλαμβάνω με τον πιο έντονο τρόπο την έκκλησή μου να δοθεί ασφαλής και χωρίς εμπόδια πρόσβαση στους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν ζωτικής σημασίας βοήθεια», επέμεινε ο Τσαπαγκέιν.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, «πολλοί άνθρωποι» στη Λωρίδα της Γάζας ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμού χωρίς να διαθέτουν τα απολύτως απαραίτητα, όπως κουβέρτες.

Από την πλευρά τους οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) προειδοποίησαν ότι τα τρία μεγάλα νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας βρίσκονται ένα βήμα πριν την αναστολή της λειτουργίας τους λόγω της έλλειψης καυσίμων.

«Αυτή η κατάσταση απειλεί τη ζωή εκατοντάδων ασθενών, περιλαμβανομένων νεογέννητων βρεφών, οι οποίοι εξαρτώνται από την ηλεκτρική ενέργεια για να παραμείνουν ζωντανοί», υπογράμμισαν οι MSF.

Η μη κυβερνητική οργάνωση επεσήμανε ότι θα στείλει καύσιμα στο νοσοκομείο Νάσερ, που διαθέτει 500 κλίνες και όπου δραστηριοποιούνται ομάδες των MSF.

Ωστόσο η Τζούλι Φοκόν, υπεύθυνη της ιατρικής ομάδας των MSF στη Λωρίδα της Γάζας, εξήγησε ότι ακόμη και με αυτές τις παραδόσεις, τα καύσιμα «δεν θα αρκέσουν για περισσότερες από 36 με 48 ώρες».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος προσπαθεί επίσης να παρέχει υπηρεσίες υγείας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα και έκτακτη βοήθεια, αλλά «η απουσία πρόσβασης καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την παροχή επαρκούς στήριξης», εξήγησε η IFRC.

Η οργάνωση επεσήμανε ότι το κλείσιμο στις αρχές Μαΐου από το Ισραήλ του βασικού συνοριακού σημείου διέλευσης προς τη Γάζα, αυτό της Ράφα, «είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρωπιστική κατάσταση» του θύλακα όπου «η βοήθεια αυτή τη στιγμή φτάνει με το σταγονόμετρο».

Η IFRC κατήγγειλε εξάλλου «τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας στη Λωρίδα της Γάζας», τονίζοντας ότι κανένα νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα του θύλακα δεν λειτουργεί πλέον.

Οι MSF επέκριναν επίσης και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κυρίως στη λεγόμενη ζώνη Η2 στη Χεβρώνα.

Η ΜΚΟ, που αναγκάστηκε να αναστείλει επί μήνες τις δραστηριότητές της στη ζώνη αυτή, προειδοποίησε ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στη Δυτική Όχθη «έχει επηρεαστεί σοβαρά και ότι η σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων κινδυνεύει και επιδεινώνεται».

«Αν και μπορούμε και πάλι να προσφέρουμε βοήθεια στην κλινική των MSF στο εσωτερικό της συνοικίας Τζάμπερ, η πρόσβαση σε αυτή εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση διότι το προσωπικό μας υπόκειται σε σωματικό έλεγχο και καθυστερεί στα σημεία ελέγχου προκειμένου να εισέλθει στη ζώνη Η2», εξήγησε η Κλόι Γιάνσεν, αξιωματούχος των MSF.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

