Νέα, ισχυρότερη σεισμική δόνηση σε διάστημα περίπου μίας ώρας σημειώθηκε το μεσημέρι με επίκεντρο την Κίο (Γκέμλικ) στα νοτιοανατολικά της περιοχής της Θάλασσας του Μαρμαρά και έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, την Προύσα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο νέος σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ κατεγράφη από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) στις 12:57 ώρα Ελλάδας, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίστηκε στα 10,14 χλμ..

Το Αστεροσκοπείο Καντιλί της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε το μέγεθος του δεύτερου σεισμού στους 4,4 βαθμούς, με εστιακό βάθος 4,8 χλμ.

Νωρίτερα, στις 11:47 π.μ., είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών και εστιακού βάθους 9,82 χλμ..

Το Καντιλί μέτρησε τον πρώτο σεισμό στα 4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 5,3 χλμ. αντίστοιχα.

Σεισμός 4 Ρίχτερ είχε γίνει στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη και στις 21 Μαϊου, ακολουθώντας τον μεγάλο σεισμού των 6,2 βαθμών που είχε σημειωθεί ανοικτά των ακτών της Σηλυβρίας στις 23 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

