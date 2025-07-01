Τώρα ή ποτέ: Η ώρα του Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο να γίνει πρωθυπουργός της Ισπανίας

Με το Λαϊκό Κόμμα, του οποίου ηγείται, να έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις και την κυβέρνηση υπό τους Σοσιαλιστές να βυθίζεται στα σκάνδαλα, ο Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο φαίνεται να βρίσκεται μια ανάσα από τη θέση του πρωθυπουργού της Ισπανίας.

Θεωρητικά, η Ισπανία δεν χρειάζεται να πάει σε εκλογές μέχρι το 2027, όμως η οργή για τα φαινόμενα διαφθοράς στο κεντροαριστερό κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ είναι τόση που φέρει πολιτικές εξελίξεις και πρόωρες εκλογές.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Φεϊχόο συγκαλεί έκτακτη συνέλευση του κόμματός του στη Μαδρίτη για να επιβεβαιώσει την ηγετική του θέση και να καλλιεργήσει την εικόνα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει.

«Ας τερματίσουμε αυτόν τον εφιάλτη» είπε σε υποστηρικτές του επικρίνοντας τον Σάντσεθ. «Θέλουμε απλώς να μάθουμε πότε θα υπογράψει την επιστολή παραίτησής του» είπε.

Η απομάκρυνση του Σάντσεθ, ωστόσο, εξαρτάται από στενά περιθώρια στις κοινοβουλευτικές συμμαχίες. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν είχε καταθέσει πρόταση μομφής, ο Φεϊχόο είπε στον Σάντσεθ: «Δεν μου λείπει η θέληση, μου λείπουν τέσσερις ψήφοι».

Σε εθνικό επίπεδο, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) του Σάντσεθ με σαφή διαφορά, αντανακλώντας και το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουλίου του 2023. Η δημοσκόπηση του Politico τοποθετεί το Λαϊκό Κόμμα στο 34% και τους Σοσιαλιστές στο 27%.

«Ο Φεϊχόο γνωρίζει ότι είναι τώρα ή ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη ευκαιρία σαν αυτή» δήλωσε ο Οριόλ Μπαρτομέους, πολιτικός επιστήμονας στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Παρά το γεγονός ότι κέρδισε τις περισσότερες ψήφους το 2023, ο Φεϊχόο δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβερνητική πλειοψηφίας. Αντιθέτως, ο Σάντσεθ κατάφερε να συγκεντρώσει έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων, κυρίως από μικρά καταλανικά και βασκικά κόμματα, τα οποία αποστρέφονται την έντονη εχθρότητα του Λαϊκού Κόμματος (PP) απέναντι στην αυτονόμηση και την προθυμία του να συνεργαστεί με το ακροδεξιό Vox.

Οι πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Φεϊχόο στη Μαδρίτη τον έχουν ωθήσει σε συνεργασίες με δυνάμεις πιο δεξιά, όπου έχει βρει ισχυρούς συμμάχους στην επίθεση κατά της αριστερής κυβέρνησης. Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PP και το Vox θα μπορούσαν μαζί να κερδίσουν αρκετές έδρες για να σχηματίσουν κυβερνητική πλειοψηφία.

Αλλά τίποτα από αυτά δεν προεξοφλούν ότι ο δρόμος του Φεϊχόο προς την εξουσία θα είναι εύκολος. Το κόμμα του έχει επίσης μια διεφθαρμένη εικόνα, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από μέσα. Παρά τα δεινά των Σοσιαλιστών, ο Φεϊχόο μπορεί να μην έχει ακόμη επαρκή υποστήριξη για να οικοδομήσει μια κυβερνητική συμμαχία.

Αν και η ευκαιρία είναι εξαιρετική, τίποτα δεν φαίνεται εγγυημένο.

Πηγή: skai.gr

