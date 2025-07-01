Ισραηλινά ΜΜΕ: Η μυστική μεταφορά ισραηλινών αεροσκαφών σε Ελλάδα και Κύπρο πριν την επιχείρηση «Rising Lion»

Για «μυστικό σχέδιο» μετακίνησης ισραηλινών αεροσκαφών από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν σε αεροδρόμια της Ελλάδας και της Κύπρου, πριν την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion», κάνει λόγο η ισραηλινή εφημερίδα Maariv.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το οποίο αναδημοσιεύει η Jerusalem Post, λίγες ώρες πριν εξαπολύσει το Ισραήλ αεροπορική επίθεση στο Ιράν, δεκάδες ισραηλινά αεροσκάφη μαζί με πληρώματα, μεταφέρθηκαν μυστικά σε Ελλάδα και Κύπρο με σκοπό να μπορούν να διασώσουν χιλιάδες εγκλωβισμένους Ισραηλινούς μόλις άνοιγε ξανά ο εναέριος χώρος.

Η Ελλάδα και η Κύπρος φέρεται να μην γνώριζαν τον λόγο πίσω από τη μεγάλη εισροή αεροσκαφών που έφταναν από το Ισραήλ, αλλά επέτρεψαν σε αυτά να προσγειωθούν, σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom που επικαλείται η JP.

Σημειώνεται πως στις 13 Ιουνίου, ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν, προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος το ισραηλινό πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μεταφέροντας τον πρέσβη της χώρας στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει η Maariv, η μεταφορά των αεροσκαφών και των πληρωμάτων δεν έγινε μόνο για να υπάρχει δυνατότητα επαναπατρισμού των Ισραηλινών από το εξωτερικό, αλλά και ως μέτρο προστασίας των αεροσκαφών από τυχόν ιρανικά αντίποινα.

Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν η υπουργός Μεταφορών Miri Regev, ο επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ταξίαρχος (ε.α.) Shmuel Zakai ενώ υπήρχε και συνεργασία με τις περιφερειακές χώρες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η στρατηγική σημασία του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν αποτελεί στρατηγικό στόχο για τις ομάδες που απειλούν το Ισραήλ, όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

Οι ισραηλινές αρχές προέβλεψε ότι το Ιράν θα προσπαθούσε να χτυπήσει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ισραήλ και για αυτό ελήφθησαν ανάλογα μέτρα.

Η αμυντική ηγεσία έδωσε εντολή στις εταιρείες El Al, Arkia, Israir και Air Haifa να μεταφέρουν όλα τα αεροσκάφη τους σε αεροδρόμια της Κύπρου, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Maariv.

Η Σιν Μπετ, η ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας, αύξησε επίσης την ασφάλεια στις χώρες όπου στάθμευσαν αυτά τα αεροπλάνα.

Όπως θυμίζει η Jerusalem Post, στις 4 Μαΐου 2025, οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζουν το Ιράν, εκτόξευσαν πύραυλο κατά του Μπεν Γκουριόν και έπληξαν την περίμετρο του κεντρικού τερματικού σταθμού του αεροδρομίου, αφήνοντας έναν κρατήρα, προκαλώντας ζημιές σε δρόμο και όχημα και τραυματίζοντας οκτώ άτομα, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως είχε μεταδώσει το i24 News, τα αμυντικά συστήματα Arrow και THAAD απέτυχαν να αναχαιτίσουν τότε το εισερχόμενο βλήμα.



Πηγή: skai.gr

