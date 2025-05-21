Τουρκία: Σεισμός 4 βαθμών στη Θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4 βαθμών σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, με επίκεντρο ανοικτά των ακτών του Μπουγιούτσκμετζέ, στα νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 23:36 και είχε εστιακό βάθος 8,16 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης.

To Αστεροσκοπείο του Καντίλι της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε την ένταση του σεισμού στους 4,2 βαθμούς.

Το επίκεντρο βρίσκεται ανατολικότερα από εκείνο του μεγάλου σεισμού των 6,2 βαθμών που είχε σημειωθεί ανοικτά των ακτών της Σηλυβρίας στις 23 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

