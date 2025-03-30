Σεισμός στη Μιανμάρ: Νεκρή η έγκυος που απεγκλωβίστηκε έπειτα από 50 ώρες

Μια έγκυος γυναίκα που απεγκλωβίστηκε σήμερα από τους διασώστες αφού πέρασε περίπου 50 ώρες κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών στο Μανταλέι, δύο ημέρες μετά τον σεισμό στη Μιανμάρ, πέθανε, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι διασώστες νόμιζαν ότι είχαν σώσει τη ζωή της 35χρονης Μάτου Του Λουίν, αλλά διαπίστωσαν τελικά τον θάνατό της λίγο αφότου την ανέσυραν από τα ερείπια του 12ώροφου συγκροτήματος διαμερισμάτων Sky Villa, το οποίο καταστράφηκε από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή.

Ο σεισμός, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία 100 χρόνια, προκάλεσε την καταστροφή υποδομών, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των διασωστών

Η Μιανμάρ είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.600 ανθρώπων και οι ανάγκες της χώρας για βοήθεια αυξάνονται ώρα με την ώρα, προειδοποίησαν σήμερα αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού.

Ο σεισμός της Παρασκευής, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία 100 χρόνια, προκάλεσε την καταστροφή υποδομών, όπως γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές γραμμές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των διασωστών ενώ ταυτόχρονα μαίνεται ο εμφύλιος στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια καταστροφή. Είναι μια σύνθετη ανθρωπιστική κρίση που προστέθηκε στα υπάρχοντα προβλήματα» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αλεξάντερ Ματέου, ο περιφερειακός διευθυντής για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

«Το μέγεθος αυτής της καταστροφής είναι σημαντικό και η ανάγκη στήριξης επείγουσα» πρόσθεσε.

Σωστικές ομάδες από το εξωτερικό έφθασαν σήμερα στη Μιανμάρ για να βοηθήσουν τη φτωχή αυτή χώρα να αντιμετωπίσει την καταστροφή και ο Ερυθρός Σταυρός της Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι εθελοντές διανέμουν υλικό με πρώτες βοήθειες και άλλα αντικείμενα όπως κουβέρτες, συσκευασίες με είδη προσωπικής υγιεινής και μουσαμάδες.

«Η καταστροφή είναι εκτεταμένη και οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται ώρα με την ώρα» ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, έκανε επείγουσα έκκληση για βοήθεια ύψους 113,60 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε 100.000 άνθρωποι να λάβουν στήριξη σωτήρια για τη ζωή τους.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών, ενώ οι διασώστες εκφράζουν ανησυχίες πως η βοήθεια δεν φτάνει στα χειρότερα σημεία που έχουν πληγεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

