Πάνω από 46.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία – Δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες διάσωσης τα συνεργεία

Πάνω από 46.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, αλλά η ελπίδα για επιζώντες δεν σβήνει, καθώς περισσότεροι εγκλωβισμένοι διασώζονται από τα ερείπια. Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, αυξήθηκε σε 40.642 στην Τουρκία, όπως δήλωσε σήμερα Σάββατο ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, Γιούνους Σεζέρ. Τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 14.749 έχουν τραυματιστεί στη Συρία.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο παιδί, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια, στην επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία, 296 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών. Δυστυχώς, το 12χρονο παιδί κατέληξε λίγα λεπτά μετά τη διάσωσή του, μέσα στο ασθενοφόρο.



Οι σεισμοί έπληξαν 11 επαρχίες στην Τουρκία, όπου κατοικούν περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ κατέστρεψαν μεγάλες περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας.



His first request was water... Watch the moment a Syrian citizen was rescued after 13 days of being under the rubble in #Antakya. pic.twitter.com/mt8u6acVl9