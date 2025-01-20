Σεισμός μεγέθους 6 ρίχτερ έπληξε την Ταϊβάν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊβάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γιουτζίνγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές της Ταϊβάν αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

