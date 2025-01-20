Μια "Ευρώπη με αυτοπεποίθηση" απέναντι στον Τραμπ ζήτησε ο Σολτς - "Νέο κεφάλαιο" στις διμερείς σχέσεις εισηγείται ο αρχηγός Μερτς

Μια «Ευρώπη με αυτοπεποίθηση» απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του νέου προέδρου των ΗΠΑ. «Η Ευρώπη είναι ενωμένη», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, ενώ ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς σε επιστολή του προς τον κ. Τραμπ εισηγείται «νέο κεφάλαιο» στις γερμανοαμερικανικές σχέσεις, εάν γίνει καγκελάριος.

«Συνιστώ σε όλους να έχουν πάντα το κεφάλι ψηλά. Αυτός είναι και ο λόγος που είπα δημόσια ως απάντηση στις εδαφικές διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην Γροιλανδία, τον Παναμά και τον Καναδά, ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αγγίζονται - παγκοσμίως», δήλωσε ο κ. Σολτς και, απαντώντας σε ερώτηση εάν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου, διευκρίνισε ότι είθισται τα κράτη να εκπροσωπούνται από τους πρεσβευτές τους και αυτό ισχύει για την συντριπτική πλειοψηφία. Το γεγονός ότι μεμονωμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται σήμερα στην Ουάσιγκτον «είναι επίσης εντάξει», πρόσθεσε. Ο καγκελάριος αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει το περιεχόμενο διαβαθμισμένης έκθεσης του γερμανού πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον Αντρέας Μιχαέλις, στην οποία περιγράφεται ζοφερή εικόνα για το μέλλον των δημοκρατικών θεσμών στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για εσωτερική αναφορά», δήλωσε ο κ. Σολτς για το έγγραφο που διέρρευσε νωρίτερα στον Τύπο.

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κάλεσε τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίζουν με σιγουριά τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. «Η Ευρώπη είναι ενωμένη», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ και σημείωσε ότι η εξαγγελθείσα αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για την προστασία του κλίματος μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα αυτόν τον τομέα και να πούμε: Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να είμαστε σε ηγετική θέση σε αυτές τις τεχνολογίες στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη θα μπορούσε να καλλιεργήσει νέες, βαθύτερες εταιρικές σχέσεις στον κόσμο», δήλωσε η υπουργός.

Σε συγχαρητήρια επιστολή του προς το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς κάνει λόγο για «πραγματικά αξιοσημείωτη» νίκη και «ισχυρή εντολή» από τον αμερικανικό λαό και επισημαίνει ότι ο ίδιος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής και της πολιτικής καριέρας του στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων. «Εφόσον ο γερμανικός λαός μου δώσει εντολή για την καγκελαρία, μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι να συνεργαστώ μαζί σας για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας», γράφει ο κ. Μερτς στην επιστολή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.