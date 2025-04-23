Σχετικά περιορισμένες εκτιμάται ότι θα είναι οι επιπτώσεις του σεισμού των 6,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι δυτικά της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον καθηγητή Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ,Κώστα Παπαζάχο.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν στην περιοχή της Σηλυβρίας, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό του βάθος ήταν 6,92 χιλιόμετρα, σημείωσε η AFAD.

Η δυσκολία, όπως διευκρίνισε ο καθηγητής, έγκειται στο να εκτιμηθεί, αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. «Η περιοχή φιλοξενεί πολύ μεγάλα ρήγματα, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική ακολουθία», ανέφερε.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κ. Παπαζάχος, ο σεισμός σημειώθηκε σε μία «γνωστή ρηξιγενή περιοχή στη βόρεια λεκάνη του Μαρμαρά, που ιστορικά έχει δώσει πολύ ισχυρούς σεισμούς» και «δεν έχει αναμένεται να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, αλλά σχετικά περιορισμένες δυτικά από την Κωνσταντινούπολη».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «τέτοιου μεγέθους σεισμοί δεν είναι ικανοί να επηρεάσουν ρήγματα στον ελλαδικό χώρο», σημειώνοντας ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Θράκη σε χαμηλές εντάσεις.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Θράκης. Ορισμένοι κάτοικοι τόσο στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης και στην Ξάνθη, έλαβαν σχετική ειδοποίηση από το σύστημα της Google για τη σεισμική δόνηση.

Αρκετοί ξαφνιάστηκαν από το μήνυμα καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης απέχει πολλά χιλιόμετρα από τις εν λόγω περιοχές. Μάλιστα, στο μήνυμα δινόταν εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού αλλά και τις πιθανές ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

