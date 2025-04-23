Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας κατά του ιδρυτή του Κλάους Σβαμπ (Klaus Schwab), ο οποίος - σε ανώνυμη επιστολή που εστάλη στο Φόρουμ την περασμένη εβδομάδα - κατηγορείται για «ανάμειξη προσωπικών υποθέσεων με τους πόρους του Φόρουμ, χωρίς την απαιτούμενη εποπτεία».

Μάλιστα οι κατηγορίες αυτές επίσπευσαν την παραίτησή του. Στα 87 του χρόνια, ο Κλάους Σβαμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την παραίτησή του, με άμεση ισχύ, χωρίς να εξηγήσει τους ακριβείς λόγους και επικαλούμενος την ηλικία του.

Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι η ανώνυμη επιστολή, που προέρχεται από πρώην και νυν υπαλλήλους, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Κλάους Σβαμπ είχε ζητήσει από νεαρούς υπαλλήλους να αποσύρουν για λογαριασμό του «χιλιάδες δολάρια» από ATM και χρησιμοποίησε τους πόρους του οργανισμού για να πληρώσει για μασάζ κατά την διάρκεια παραμονής του σε ξενοδοχεία.

Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα, η επιστολή ανάγκασε το διοικητικό συμβούλιο να συνέλθει επειγόντως «την Κυριακή του Πάσχα», καθώς ο Κλάους Σβαμπ επέλεξε την άμεση παραίτηση από τον ρόλο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου «από την παραμονή του για μία παρατεταμένη μεταβατική περίοδο, όπως είχε εξαρχής σχεδιασθεί».

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιβεβαιώνει ότι διεξάγεται εσωτερική έρευνα και διευκρινίζει ότι, «αν και παίρνει στα σοβαρά τις κατηγορίες, δεν έχουν αποδειχθεί». Δεν θα κάνει δε επιπλέον σχόλιο μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο εκπρόσωπός του αμφισβήτησε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι ο Κλάους Σβαμπ θα καταθέσει μήνυση κατά όποιου βρίσκεται πίσω από αυτήν την ανώνυμη επιστολή ή «οποιουδήποτε προσώπου διασπείρει αυτά τα ψέματα».

Οι δαπάνες για μασάζ όταν βρισκόταν σε ταξίδι επιστρέφονταν, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, και ο κ. Σβαμπ αρνείται επίσης τις κατηγορίες εναντίον του ίδιου και της συζύγου του σχετικά με τα πολυτελή ταξίδια και την ανάληψη χρημάτων.

