Έκκληση Αμπάς στη Χαμάς: Απελευθερώστε τους ομήρους και παραδώστε τα όπλα

«Εγώ είμαι που πληρώνω το τίμημα, ο λαός μας πληρώνει το τίμημα, όχι το Ισραήλ» τόνισε ο Παλαιστίνιος ηγέτης 

Μαχμούντ Αμπάς

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής (στη Δυτική Οχθη) Μαχμούντ Αμπάς, ζήτησε σήμερα από την Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδόσει τα όπλα της, για να τελειώσει ο πόλεμος. 

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Παλαιστίνιος ηγέτης δήλωσε: «Η Χαμάς έδωσε στην εγκληματική δύναμη κατοχής προσχήματα για να διαπράξει τα εγκλήματά της στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο προφανές (από τα προσχήματα αυτά) την κράτηση των ομήρων».

«Εγώ είμαι που πληρώνω το τίμημα, ο λαός μας πληρώνει το τίμημα, όχι το Ισραήλ (...) Απελευθερώστε τους ομήρους» τόνισε. 

Ο Αμπάς ζήτησε επίσης από τη Χαμάς να παραχωρήσει την ευθύνη για τη Λωρίδα της Γάζας, να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή και να μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μαχμούντ Αμπάς Λωρίδα της Γάζας Πόλεμος στη Γάζα Χαμάς
