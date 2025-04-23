Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι χώρες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες γύρω από την Ουκρανία πρέπει ακόμη να περιορίσουν τις διαφορές τους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πολλές «πολλές αποχρώσεις» που πρέπει να εξετασθούν πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Το Κρεμλίνο έκανε τα σχόλιά του αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε ξαφνικά το ταξίδι του στο Λονδίνο και οι διαπραγματεύσεις υποβαθμίστηκαν.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να εγκαταλείψει τον ρόλο της ως μεσολαβητής εάν δεν υπάρξει πρόοδος σε μια συμφωνία σύντομα, και αφού οι ΗΠΑ παρουσίασαν κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να τερματιστεί η σύγκρουση.

«Συνεχίζουμε επίσης τις επαφές μας... αλλά φυσικά υπάρχουν πολλές αποχρώσεις γύρω από το ζήτημα που πρέπει να διευθετηθούν, όπου οι θέσεις πρέπει να έρθουν πιο κοντά και ούτω καθεξής. Αυτή η εργασία συνεχίζεται», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να συνομιλεί με τις Η.Π.Α. σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση, αλλά δεν ήταν σε επαφή με την Ευρώπη ή την Ουκρανία για το θέμα. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες με όλα τα μέρη, πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο να πει κανείς επί του θέματος προς το παρόν, αλλά ότι το Κρεμλίνο θα ανακοινώσει οποιαδήποτε νέα προκύψουν για μια τέτοια επίσκεψη.

Όταν ρωτήθηκε εάν η Μόσχα πήρε ως τελεσίγραφο την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ για μια συμφωνία για την Ουκρανία, ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα δεν το έκανε και ότι το Κρεμλίνο καλωσόρισε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

