Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια Ορομία της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
The big earthquake swarm in the area between Fantale and Dofen volcanoes in Ethiopia continues. This video taken by Tomasz Lepich on FB about 10hrs ago in the Kessem area....
Only the large earthquakes are registered on USGS. pic.twitter.com/Rz4OvTGXZt— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 29, 2024
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μετάρα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, αναφέρει το EMSC.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό.
Στις περιφέρειες Ορομία και Αφάρ είχε προηγηθεί έντονη σεισμική δραστηριότητα από τον περασμένο Δεκέμβριο, εξαιτίας της οποίας χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές. Ειδικότερα τις τελευταίες εβδομάδες, η Ορομία και η Αφάρ ταρακουνήθηκαν από σμήνος σεισμών, ενώ εκφράζονταν φόβοι για επικείμενη έκρηξη του ηφαιστείου Ντόφεν.
#Ethiopia በአፋር ክልል በተለመደው ቦታ ዛሬ በመሬት መንቀጥቀጡ የተፈጠረ።#NewsUpdate #earthquake pic.twitter.com/u9HFzntNej— Zehabesha (@zehabesha) February 8, 2025
- Ζελένσκι: «Μικρές πιθανότητες επιβίωσης της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ»
- Σε σοκ οι 10.000 κρατικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν στις ΗΠΑ: «Ο Μασκ δεν συνειδητοποιεί τι κάνει στις ζωές των ανθρώπων»
- Eπίθεση σε κονβόι της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στη Βηρυτό - Τραυματισμός διοικητικού μέλους της αποστολής - Δείτε βίντεο από την επίθεση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.