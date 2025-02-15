Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιθιοπία: Σεισμός 6 βαθμών στην Ορομία - Φόβοι για έκρηξη του ηφαιστείου Ντόφεν (Βίντεο)

Στην Ορομία και την Αφάρ είχε προηγηθεί έντονη σεισμική δραστηριότητα από τον Δεκέμβριο, εξαιτίας της οποίας χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους 

Αιθιοπία: Σεισμός 6 βαθμών

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια Ορομία της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μετάρα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, αναφέρει το EMSC.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό.

Στις περιφέρειες Ορομία και Αφάρ είχε προηγηθεί έντονη σεισμική δραστηριότητα από τον περασμένο Δεκέμβριο, εξαιτίας της οποίας χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές. Ειδικότερα τις τελευταίες εβδομάδες, η Ορομία και η Αφάρ ταρακουνήθηκαν από σμήνος σεισμών, ενώ εκφράζονταν φόβοι για επικείμενη έκρηξη του ηφαιστείου Ντόφεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αιθιοπία Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark