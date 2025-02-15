Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια Ορομία της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

The big earthquake swarm in the area between Fantale and Dofen volcanoes in Ethiopia continues. This video taken by Tomasz Lepich on FB about 10hrs ago in the Kessem area....



Only the large earthquakes are registered on USGS. pic.twitter.com/Rz4OvTGXZt December 29, 2024

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μετάρα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, αναφέρει το EMSC.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό.

Στις περιφέρειες Ορομία και Αφάρ είχε προηγηθεί έντονη σεισμική δραστηριότητα από τον περασμένο Δεκέμβριο, εξαιτίας της οποίας χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές. Ειδικότερα τις τελευταίες εβδομάδες, η Ορομία και η Αφάρ ταρακουνήθηκαν από σμήνος σεισμών, ενώ εκφράζονταν φόβοι για επικείμενη έκρηξη του ηφαιστείου Ντόφεν.

Πηγή: skai.gr

