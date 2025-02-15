Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΗΕ, κονβόι της ειρηνευτικής αποστολής του διεθνούς οργανισμού στον Λίβανο (UNIFIL), που μετέφερε δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, δέχθηκε βίαιη επίθεση και ένα από τα οχήματα πυρπολήθηκε. Ο απερχόμενος Αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του μετά το τέλος της αποστολής του, τραυματίστηκε.

BREAKING: Hezbollah supporters have just set an UNIFIL car on fire near Beirut.



You will not hear a word about this from the UN or international media. pic.twitter.com/qCdlTMOYJt February 14, 2025

«Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτή τη σκανδαλώδη επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις, που εργάζονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου. Οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων αποτελούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Απαιτούμε πλήρη και άμεση έρευνα από τις λιβανικές αρχές και να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις συνεχίζουν να εργάζονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την εντολή μας βάσει της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Hezbollah supporters in Lebanon lynched a @UNIFIL_ employee and torched his car. pic.twitter.com/hG3rwcmcnV — The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) February 14, 2025

Ακολούθησε γραπτή δήλωση της Ειδικής Συντονίστριας του ΟΗΕ για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

«Η αποψινή επίθεση σε κονβόι της UNIFIL κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού είναι απαράδεκτη. Μια τέτοια πράξη βίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εργάζεται ακούραστα για τη διατήρηση της σταθερότητας στον Λίβανο, συχνά με μεγάλο προσωπικό ρίσκο.

Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν δεσμευμένα να συνεργαστούν με την κυβέρνηση του Λιβάνου και όλους τους σχετικούς φορείς για τη διατήρηση της σταθερότητας και την εφαρμογή της Απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να διεξαχθεί πλήρης και διαφανής έρευνα επειγόντως, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ευχόμαστε στους συναδέλφους της UNIFIL που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ταχεία ανάρρωση», ανέφερε.

