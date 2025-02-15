Η εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του συμβούλου του Ίλον Μασκ για τη ριζική περικοπή της γραφειοκρατίας των ΗΠΑ εντατικοποιήθηκε την Παρασκευή, απολύοντας περισσότερους από 9.500 εργάτες που χειρίζονται τα πάντα, από τη διαχείριση ομοσπονδιακών εδαφών μέχρι τη φροντίδα βετεράνων του στρατού.

Εργαζόμενοι στα Υπουργεία Εσωτερικών, Ενέργειας, Υποθέσεων Βετεράνων, Γεωργίας και Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών απολύθηκαν σε μια προσπάθεια που στοχεύει σε μεγάλο βαθμό -αλλά όχι αποκλειστικά- σε δόκιμους υπαλλήλους κατά το πρώτο έτος της εργασίας τους που έχουν λιγότερα μέτρα προστασίας.

Ορισμένες υπηρεσίες έχουν ουσιαστικά κλείσει, όπως η ανεξάρτητη εποπτική αρχή, το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών, όπου οι περικοπές έπληξαν και τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων που εισπράττει φόρους ετοιμάζεται να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους την επόμενη εβδομάδα, είπαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, μια κίνηση που θα μπορούσε να συμπιέσει τους πόρους πριν από την προθεσμία των Αμερικανών στις 15 Απριλίου να καταθέσουν φόρους εισοδήματος.

Οι απολύσεις, που αναφέρθηκαν από το Reuters και άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, είναι επιπλέον των περίπου 75.000 εργαζομένων που εξαγοράστηκαν από τον Τραμπ και τον Μασκ για να τους κάνουν να φύγουν οικειοθελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 3% του εργατικού δυναμικού των 2,3 εκατομμυρίων ατόμων.

Ο Τραμπ λέει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι πολύ «φουσκωμένη» και πάρα πολλά χρήματα χάνονται από σπατάλη και απάτη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε χρέος περίπου 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και είχε έλλειμμα 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, και υπάρχει δικομματική συμφωνία για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου λένε ότι ο Τραμπ παραβιάζει τη συνταγματική εξουσία του νομοθετικού σώματος για τις ομοσπονδιακές δαπάνες, ακόμη και όταν οι συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν τις πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις.

Οι επικριτές αμφισβήτησαν την προσέγγιση του Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο οποίος έχει συγκεντρώσει εξαιρετική επιρροή στην προεδρία του Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ την Παρασκευή απέρριψε αυτές τις ανησυχίες, συγκρίνοντας το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Μασκ με έναν οικονομικό έλεγχο.

«Αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι και πηγαίνουν από πρακτορείο σε πρακτορείο, κάνουν έλεγχο, αναζητούν βέλτιστες πρακτικές», είπε στο Fox Business Network.

Ο Μασκ βασίζεται σε μια ομάδα νέων μηχανικών με μικρή κυβερνητική εμπειρία για να διαχειριστεί την εκστρατεία του στο DOGE και οι πρώτες περικοπές τους φαίνεται να οφείλονται περισσότερο στην ιδεολογία παρά στη μείωση του κόστους».

«Με πρόδωσε η πατρίδα μου»

Οι απολυμένοι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι εξέφρασαν σοκ.

«Έχω κάνει πολλά για τη χώρα μου και ως βετεράνος που υπηρέτησε τη χώρα του, αισθάνομαι ότι με πρόδωσε η χώρα μου», είπε ο Nick Gioia, ο οποίος υπηρέτησε στον στρατό και εργάστηκε για το Υπουργείο Άμυνας για συνολικά 17 χρόνια πριν ενταχθεί στην Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών του USDA τον Δεκέμβριο και απολύθηκε αργά την Πέμπτη.

«Δεν νιώθω ότι αυτό έχει καμία σχέση με ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, νιώθω ότι αυτό είναι απλώς ένα παιχνίδι», είπε ο Gioia, ο οποίος ζει στο Elizabethtown του Κεντάκι και έχει ένα παιδί με επιληψία. «Το να κάθεται εδώ και να βλέπει ανθρώπους όπως ο κ. Μασκ να τουιτάρουν πώς νιώθει ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν συνειδητοποιεί τι κάνει στις ζωές των ανθρώπων».

Ο Steve Lenkart, εκτελεστικός διευθυντής του συνδικάτου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ομοσπονδιακών Υπαλλήλων, το οποίο εκπροσωπεί περισσότερους από 100.000 εργαζομένους, είπε ότι αναμένει από τον Μασκ, του οποίου οι επιχειρήσεις SpaceX έχουν μεγάλα συμβόλαια με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, και την κυβέρνηση Τραμπ να επικεντρωθούν σε φορείς που ρυθμίζουν τη βιομηχανία και τα οικονομικά.

«Αυτό είναι πραγματικά το όλο θέμα», είπε ο Lenkart. «Βγάζει την κυβέρνηση από τη βιομηχανία και τους απίστευτα πλούσιους ανθρώπους, γι' αυτό και ο Ίλον Μασκ είναι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό».

Απολύσεις παντού

Περίπου 1.200 έως 2.000 εργαζόμενοι στο Υπουργείο Ενέργειας απολύθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 325 από την Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, η οποία επιβλέπει το πυρηνικό απόθεμα, ανέφεραν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα την Παρασκευή.

Ωστόσο, αυτές οι απολύσεις έχουν «εν μέρει ακυρωθεί» για να παραμείνουν βασικοί υπάλληλοι πυρηνικής ασφάλειας, είπε μια από τις πηγές. Δεν ήταν σαφές πόσες από τις 325 απολύσεις ακυρώθηκαν.

Άλλοι 2.300 υπάλληλοι απομακρύνθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διαχειρίζεται 500 εκατομμύρια στρέμματα δημόσιας γης, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 60 εθνικών πάρκων, καθώς και τα προγράμματα μίσθωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός και εκτός της χώρας, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Σε άγνωστο αριθμό εργαζομένων στο Υπουργείο Γεωργίας έδειξαν επίσης την πόρτα, ανέφεραν πηγές.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων απολύουν σχεδόν 1.300 εργαζόμενους, ή το ένα τρίτο του προσωπικού τους, ανέφερε το Associated Press.

Οι απολύσεις προστέθηκαν σε έναν γύρο περικοπών που στόχευσε τμήματα όπως Υποθέσεων Βετεράνων, Εκπαίδευσης και Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων.

Αξιωματούχοι από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού, το οποίο εποπτεύει τις ομοσπονδιακές προσλήψεις, συναντήθηκαν με πρακτορεία την Πέμπτη, συμβουλεύοντάς τους να απολύσουν τους πρόσφατα προσληφθέντες υπαλλήλους τους που δεν είχαν πλήρη προστασία εργασίας, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η ταχύτητα και το εύρος της προσπάθειας του Μασκ έχει προκαλέσει αυξανόμενη απογοήτευση σε ορισμένους από τους βοηθούς του Τραμπ για την έλλειψη συντονισμού, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Μηνύσεις

Εκτός από τις μειώσεις θέσεων εργασίας, ο Τραμπ και ο Μασκ προσπάθησαν να επιβάλουν προστασία από τις δημόσιες υπηρεσίες για τους υπαλλήλους σταδιοδρομίας, πάγωσαν το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ και προσπάθησαν να κλείσουν σχεδόν εξ ολοκλήρου ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) και η CFPB.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν ομοσπονδιακούς εργαζόμενους έχουν μηνύσει την κυβέρνηση για να μπλοκάρουν το σχέδιο «εξαγοράς».

Τρεις ομοσπονδιακοί δικαστές που επιβλέπουν υποθέσεις απορρήτου κατά του DOGE θα εξετάσουν την Παρασκευή εάν η ομάδα του Μασκ θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε συστήματα πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών και δυνητικά ευαίσθητα δεδομένα σε υπηρεσίες υγείας, προστασίας καταναλωτών και εργασίας των ΗΠΑ.

Ο Μασκ έχει στείλει μέλη του DOGE σε τουλάχιστον 16 κυβερνητικές υπηρεσίες, όπου έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών με πληροφορίες προσωπικού και οικονομικές πληροφορίες και έστειλαν εργαζομένους στα σπίτια τους.

Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε έλεγχο ασφαλείας του συστήματος πληρωμών, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη ως απάντηση σε αίτημα των Δημοκρατικών βουλευτών.

