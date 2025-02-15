«Η Ουκρανία έχει μικρές πιθανότητες επιβίωσης στον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του αμερικανικού δικτύου NBC «Meet the Press» και τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

«Πιθανώς θα είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Βέβαια, σε κάθε δύσκολη κατάσταση έχεις μια ελπίδα. Αλλά θα έχουμε μικρές πιθανότητες επιβίωσης χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ», λέει ο Ζελένσκι σε απόσπασμα της συνέντευξης που είδε το φως της δημοσιότητας. Ολόκληρη η συνέντευξη του προέδρου της Ουκρανίας θα μεταδοθεί την Κυριακή.

Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και συμφώνησαν να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

