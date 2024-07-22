«Κλειδώνει» τους αντιπροσώπους μέχρι την Τετάρτη η Κάμαλα Χάρις

Η εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στοχεύει να ολοκληρώσει την προεδρική υποψηφιότητά της μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία των σχεδόν 4.000 αντιπροσώπων των Δημοκρατικών που απαιτούνται για να πάρει το χρίσμα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Οι αξιωματούχοι της εκστρατείας και οι σύμμαχοι της έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες τηλεφωνήματα για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των αντιπροσώπων ενόψει του συνεδρίου του Σικάγο στις 19-22 Αυγούστου, ενώ επιδιώκουν επίσης να κάμψουν πιθανές αμφισβητήσεις προς το πρόσωπό της.

Το κλείδωμα της υποστήριξης των αντιπροσώπων είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η Χάρις θα αντικαταστήσει τον Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο της 5ης Νοεμβρίου ως υποψήφια του κόμματος έναντι του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χάρις χρειάζεται την υποστήριξη μιας απλής πλειοψηφίας, ή περίπου 1.969 από τους 3.936 Δημοκρατικούς αντιπροσώπους, για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητά της στο συνέδριο του Αυγούστου. Περίπου το ένα τέταρτο έχει δεσμευτεί να τη στηρίξει μέχρι στιγμής, με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις.

«Η υποστήριξή της από τον Μπάιντεν ήταν πολύ ισχυρή στο να πείσει τους δωρητές να δώσουν χρήματα και τους αντιπροσώπους να δεσμευτούν τελικά για αυτήν», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της Εθνικής Δημοκρατικής Επιτροπής Οικονομικών Κρις Κόργκ, εκπρόσωπος της Φλόριντα.

Η νότια πολιτεία του Τενεσί των ΗΠΑ έγινε η πρώτη που δέσμευσε τους 70 αντιπροσώπους της υπέρ της αντιπροέδροε, ανέφεραν πηγές στο Reuters την Κυριακή.

Οι περισσότεροι από τους Δημοκρατικούς αντιπροσώπους είναι αφοσιωμένοι στον Μπάιντεν μετά τις πολιτειακές προκριματικές εκλογές. Μετά την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί από την κούρσα, δεν δεσμεύονται από κανένα νόμο ή κομματικό κανόνα να υποστηρίξουν κανέναν.

Η ισχυρή επιτροπή κανόνων του Δημοκρατικού Εθνικού Συνεδρίου, που πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, σχεδιάζει μία εικονική ψηφοφορία για την επιλογή ενός νέου υποψηφίου πριν από το συνέδριο.

Ο Jaime Harrison, πρόεδρος του DNC, δήλωσε σε επιστολή προς τους αντιπροσώπους την περασμένη εβδομάδα ότι θα πραγματοποιηθεί εικονική ψηφοφορία μεταξύ 1ης Αυγούστου και 5ης Αυγούστου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποψηφιοτήτων έως τις 7 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία το ο νόμος στο Οχάιο απαιτεί να υπάρχει ένας υποψήφιος για να συγκροτήσει το ψηφοδέλτιο της πολιτείας.

Στη συνέχεια, οι νομοθέτες του Οχάιο μεγάλωσαν την προθεσμία μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά αξιωματούχοι του κόμματος δήλωσαν ότι ήλπιζαν να υπερβούν την προθεσμία της 7ης Αυγούστου για να αποφύγουν οποιονδήποτε νομικό κίνδυνο στην πολιτεία.



