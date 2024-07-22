Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν σήμερα την έκκλησή τους για την απελευθέρωση της Ρωσοαμερικανίδας δημοσιογράφου Αλσού Κουρμάσεβα, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6,5 ετών για κείμενά της που αφορούσαν τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

"Πρόκειται για μια αφοσιωμένη δημοσιογράφο που στοχοποιείται από τις ρωσικές αρχές λόγω της ασυμβίβαστης δέσμευσής της να λέει την αλήθεια και των ρεπορτάζ της που βασίζονται σε αρχές", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες "συνεχίζουν να λένε τελείως ξεκάθαρα ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερη".

Πηγή: skai.gr

