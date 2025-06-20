Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό την Παρασκευή για να διαμαρτυρηθούν για τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και του κύριου υποστηρικτή του, των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το France 24.

Εικόνες στην κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειχναν διαδηλωτές στην Τεχεράνη να κρατούν φωτογραφίες διοικητών που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου, ενώ άλλοι κυμάτιζαν σημαίες του Ιράν και της λιβανέζικης μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

«Αυτή είναι η Παρασκευή της αλληλεγγύης και της αντίστασης του ιρανικού έθνους σε όλη τη χώρα», είπε ο παρουσιαστής ειδήσεων.

«Θα θυσιάσω τη ζωή μου για τον ηγέτη μου», έγραφε ένα πανό διαδηλωτή, αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ταμπρίζ στο βορειοδυτικό Ιράν και της Σιράζ στο νότο.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση στο Ιράν, ωθώντας την Τεχεράνη να ανταποδώσει με μπαράζ πυραύλων που στόχευαν το Ισραήλ.

Ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Χατζ Αλί Ακμπάρι, ο Ιμάμης που ηγείται των προσευχών της Τεχεράνης, είπε στους πιστούς ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν από «απελπισία», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ξεκίνησε έναν «ψυχολογικό πόλεμο» για να «φέρει τον λαό της χώρας εναντίον της κυβέρνησης». «Τα σχέδιά τους ήταν ακριβή, αλλά οι υπολογισμοί τους ήταν γελοίοι», δήλωσε ο Ιμάμης.

Με τις προειδοποιήσεις για ολοκληρωτικό περιφερειακό πόλεμο να εντείνονται, αυξάνονται οι φόβοι για μια παρέμβαση ιρακινών παρατάξεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, οι οποίες έχουν απειλήσει τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον στην περιοχή σε περίπτωση που αυτή συμμαχήσει με το Ισραήλ στον πόλεμό του εναντίον του Ιράν.

«Κανένα δικαίωμα»

Στο Ιράκ, χιλιάδες υποστηρικτές του ισχυρού κληρικού Μοκτάντα Σαντρ συγκεντρώθηκαν μετά την προσευχή της Παρασκευής στη Βαγδάτη και σε άλλες πόλεις, ανέφεραν ανταποκριτές του AFP.

Ο Σαντρ, ο οποίος έχει επικρίνει στο παρελθόν τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη ένοπλες ιρακινές παρατάξεις, διατηρεί ένα αφοσιωμένο πλήθος εκατομμυρίων οπαδών μεταξύ της πλειοψηφίας της κοινότητας των Σιιτών Μουσουλμάνων του Ιράκ.

«Όχι στο Ισραήλ! Όχι στην Αμερική!», φώναζαν διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Σαντρ Σίτι της Βαγδάτης, το προπύργιο του κληρικού στην πρωτεύουσα.

«Είναι ένας άδικος πόλεμος... Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να χτυπήσει το Ιράν», δήλωσε ο διαδηλωτής Αμπού Χουσεΐν.

«Το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτόν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό που θέλουν το Ισραήλ και οι Αμερικανοί είναι να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο 54χρονος οδηγός ταξί.

Εν τω μεταξύ, στην πόλη Κούφα, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες.

Το Ιράκ είναι τόσο σημαντικός σύμμαχος του Ιράν όσο και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ διαδήλωσαν στον Λίβανο

Στον Λίβανο, εκατοντάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ βγήκαν στους δρόμους στα νότια προάστια της Βηρυτού. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κυμάτιζαν τις σημαίες του Ιράν, της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου, με μερικούς να κρατούν φωτογραφίες του Χαμενεΐ.

«Είναι καθήκον μου να σταθώ στο πλευρό του Ιράν ενάντια στον Σιωνιστή Ισραηλινό εχθρό», δήλωσε ο 60χρονος Αντνάν Ζαϊτούν.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υπέστη σοβαρά πλήγματα στην τελευταία της αντιπαράθεση με το Ισραήλ πέρυσι, δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά στο πλευρό του Ιράν.

Επιπλέον, στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, και σε άλλες περιοχές, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για διαμαρτυρίες που διοργάνωσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.