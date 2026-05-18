Σεισμός 5, 2 Ρίχτερ στην Κίνα - 2 νεκροί, κατέρρευσαν κτίρια

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, την κατάρρευση 13 κτιρίων και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων σήμερα στην περιοχή του Γκουανγκσί, στη νότια Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού στις 00:21 τοπική ώρα (19:21 ώρα Ελλάδος χθες), μετέδωσε το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι τα θύματα είναι ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος άνδρας και μια 53χρονη γυναίκα.

Οι αρχές απομάκρυναν πάνω από 7.000 ανθρώπους από την περιοχή, πρόσθεσε.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το CCTV δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν πολυώροφα κτίρια, σπίτια να έχουν καταστραφεί και διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε σωρούς από ερείπια.

Σεισμοί σημειώνονται σχετικά συχνά στην Κίνα. Σεισμός που είχε γίνει στην περιοχή του Θιβέτ είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους και προκαλέσει ζημιές σε χιλιάδες κτίρια τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

